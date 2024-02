Morgan replica a Bugo dopo l’incontro in tribunale: la nota

Morgan replica a Bugo con una nota del suo ufficio stampa dopo l'incontro in tribunale per la causa di diffamazione

Fonte: Getty Images Morgan e Bugo

Un’incomprensione, per usare un eufemismo, che parte dal 2020 e che continua ancora oggi quella tra Bugo e Morgan. I cantanti, in gara durante il Festival di Sanremo 2020, avevano avuto diverse divergenze sfociate in un vero e proprio show sul palco del teatro Ariston. Un Morgan che decide di cambiare le parole del testo del loro brano per ferire il collega, un Bugo che abbandona il palco con successiva squalifica dalla kermesse. Ora, i due hanno portato questo diverbio in tribunale. Un incontro che si è concluso con un nulla di fatto, ma che ha portato con sé commenti dei cantanti che si sono fatti sentire tramite note dei relativi uffici stampa. Dopo un primo commento di Bugo, ora Morgan esterna la propria replica.

Morgan: la nota dopo l’incontro con Bugo in tribunale

Una lite che, a distanza di 3 anni, è finita in tribunale. Una serie di frecciatine sui social dopo il loro scontro a Sanremo 2020 si è trasformato in una questione molto più grande. Dopo che Bugo ha deciso di denunciare il collega Marco Castoldi per diffamazione in quanto avrebbe “gravemente compromesso la sua reputazione e il suo lavoro”, i due si sono incontrati davanti al giudice Marta Maria Bossi del tribunale di Imperia. A nulla sono servite le scuse di Morgan: Bugo ha respinto le parole del cantante insieme alla proposta risarcitoria di tremila euro e il giudice ha aggiornato l’udienza al prossimo 30 aprile per la definizione della causa. Terminato l’incontro, e a seguito di una nota che Bugo, Morgan ha voluto dire la sua. Un commento che, questa volta, non parte dai social o da qualche colpo di testa del cantante, ma da una nota rilasciata tramite il suo ufficio stampa.

Fonte: IPA

“Con il comunicato di ieri dell’Ufficio stampa di Bugo si vuole far credere che la suddetta udienza penale, relativa ad un giudizio per presunta diffamazione che non ha ad oggetto il “cambio versi” del brano Sincero, riguardasse fatti relativi a presunte violazioni di diritti d’autore che sono oggetto di un separato giudizio innanzi al Tribunale civile di Milano.

Infatti:

L’udienza penale del 20 febbraio scorso ha ad oggetto fatti afferenti una presunta diffamazione per le parole rivolte a Bugo da Morgan nel corso di interviste da quest’ultimo rese successivamente alla Kermesse Sanremese; il giudizio civile pendente avanti ad altra Autorità Giudiziaria (Tribunale civile di Milano) riguarda invece presunte violazioni di diritti d’autore per il “cambio versi” durante la serata del Festival di Sanremo del 07.02.2020.

Pertanto, la predisposizione da parte dell’Ufficio stampa di Bugo del comunicato divulgato attraverso tutti i media nazionali proprio durante la suddetta udienza penale e divulgato non appena essa è terminata, nonché l’essersi Bugo presentato in Tribunale accompagnato da un cameraman e dal suo manager, sembrerebbe un chiaro tentativo del sig. Bugatti di strumentalizzare il sistema giustizia, anche laddove si cerca di trasporre le medesime doglianze di risarcimento danni sia nel giudizio penale, in cui Morgan è difeso (per il presunto reato di diffamazione) dall’Avv. Rossella Gallo, sia in quello civile (afferente aspetti diversi e legati esclusivamente al diritto d’autore) in cui lo stesso Morgan ha richiesto di allargare il collegio difensivo agli Avv.ti Marco Barbone e Bruno Tassone dello studio legale Barbone & Tassone Intellectual Property.”

Lo scontro tra Bugo e Morgan

Uno scontro, quello tra i due cantanti, che è stato chiacchierato a lungo, non solo durante il Festival di Sanremo che fece scattare il litigio. Dopo l’udienza, l’ufficio stampa di Bugo ha dichiarato: “L’udienza segna un momento importante nel percorso legale che Bugo ha intrapreso quattro anni fa, costretto a citare in giudizio Morgan per aver gravemente compromesso la sua reputazione e il suo lavoro. Dopo i fatti avvenuti in occasione del Festival di Sanremo 2020, Bugo non ha mai cercato conflitti o controversie pubbliche, ma è stato costretto a intraprendere questa azione legale per difendere la sua dignità e il suo benessere emotivo e professionale. Più volte Morgan è apparso in contesti pubblici denigrando l’immagine del collega. Bugo si affida ora alla giustizia, affinché venga fatta luce su questa situazione e vengano ristabiliti i fatti secondo verità ed equità”.

Nonostante le frecciatine tra i due, Morgan ha sempre cercato di chiarire le divergenze: “La verità è che io Bugo lo stimo, e lo stimavo anche all’epoca. In passato, quando mi sono trovato senza una casa e ho avuto bisogno di aiuto, lui mi ha dato una mano. – ha affermato Morgan – E voglio chiedergli scusa se si è sentito offeso dai miei toni in alcune interviste, che erano frutto della frattura di quel momento. Io uso spesso un linguaggio iperbolico e sferzante. Sarebbe bello che tornassimo sul palco insieme.” Una volontà che, almeno per il momento, sembra possa rimanere solo una speranza.