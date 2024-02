Cosa fa oggi Bugo - al secolo Cristian Bugatti - dal nuovo album fino alla lite con Morgan per Sanremo 2020 finita in tribunale

Fonte: IPA Bugo

“Che succede?”, chi non ricorda queste parole, proferite da Morgan sul palco di Sanremo dopo l’uscita di scena di Bugo? Un duo all’apparenza formidabile, in sostanza agli antipodi. E, nonostante le scuse di Morgan, Bugo – al secolo Cristian Bugatti – è andato avanti per la sua strada. La lite è arrivata in tribunale e, nella puntata del 27 febbraio 2024, l’artista è atteso in studio a Le Iene come ospite, oltre a Emma Marrone. Ma che fine ha fatto Bugo?

Bugo, che fine ha fatto e cosa fa oggi

Ci sono stati tanti momenti memorabili nella storia di Sanremo, ma il Caso Bugo-Morgan è destinato a rimanere nella storia. Una scena che nessuno si sarebbe mai aspettato – tanto meno Amadeus e Fiorello alla conduzione – e che è giunta persino in tribunale. Il testo Sincero per molti è ormai l’adattamento di Marco Castoldi sul palco di Sanremo 2020. “Le brutte intenzioni, la maleducazione, la tua brutta figura di ieri sera”, una sorta di tormentone musicale ai danni di Bugo. Che, però, non ha mai smesso di fare musica, né di prendere parte ai programmi televisivi, come nel 2022 con Pechino Express.

L’1 marzo 2024, infatti, è prevista l’uscita digitale di Per fortuna che ci sono io, la canzone di Bugo che anticipa l’album di inediti in previsione per il 15 marzo. “Il brano è la mia reazione a questi ultimi anni. È la prima canzone nata per questo nuovo album: un inno alla vita, un tributo alla forza dell’animo umano. E continuerò a cantare, a lottare, a vivere ogni istante con tutta l’intensità di cui sono capace. Perché per fortuna che ci sono io, e non smetterò mai di essere me stesso”, ha dichiarato a riguardo. Nella puntata de Le Iene del 27 febbraio 2024, il cantautore è ospite del programma, condotto da Veronica Gentili e Max Angioni.

La lite tra Morgan e Bugo a Sanremo 2024 è arrivata in tribunale

Un duo fortissimo, quello composto da Morgan e Bugo. Un duo ch’era legato non solo dalla passione per la musica, ma da una profonda amicizia. I nodi di quanto avvenuto a Sanremo 2020, tuttavia, tra le risate generali e una cupezza di fondo, probabilmente dovuta al nefasto presagio della Pandemia che si sarebbe scatenata da lì a poco, vanno ormai sciolti in tribunale.

In effetti, Morgan ha provato a scusarsi: “La verità è che io Bugo lo stimo, e lo stimavo anche all’epoca. In passato, quando mi sono trovato senza una casa e ho avuto bisogno di aiuto, lui mi ha dato una mano. E voglio chiedergli scusa se si è sentito offeso dai miei toni in alcune interviste, che erano frutto della frattura di quel momento. Io uso spesso un linguaggio iperbolico e sferzante. Sarebbe bello che tornassimo sul palco insieme”. D’altra parte, però, Bugo ha sempre invitato Morgan a smettere di parlare di lui. “Basta parlare di me nelle interviste, in televisione. Ora la pandemia è finita e ora ti rispondo. Hai rotto, cosa hai detto nell’ultima intervista? Che ti ho bullizzato, ma tu pensi che la gente sia scema? Tu eri mio ospite, io ti ho invitato”.