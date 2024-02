Le Iene, ospiti e anticipazioni 27 febbraio: Emma e Bugo in puntata stasera

Una nuova attesissima puntata de Le Iene va in onda stasera, martedì 27 febbraio. Quali saranno gli ospiti e quali i casi sotto la lente del programma? L’appuntamento, condotto da Veronica Gentili e Max Angioni, è pronto a regalarci testimonianze esclusive e momenti musicali importanti, grazie alla presenza di alcuni imperdibili ospiti. Scopriamoli insieme.

Stasera, martedì 27 febbraio, va in onda una nuova puntata de Le Iene. La trasmissione, in prima serata su Italia 1, torna come sempre alle 21:15. Il programma Mediaset, ideato da Davide Parenti e con la regia di Antonio Monti promette alcuni ospiti imperdibili all’insegna della musica. In particolare, davanti alle telecamere, reduce da Sanremo 2024, con la sua Apnea, ci sarà la cantante Emma.

Insieme a lei Bugo, anche lui reduce da Sanremo. Chi non ricorda il “Che succede?” pronunciato da Morgan sul palco dell’Ariston dopo l’uscita di scena del cantante? Nonostante le scuse di Morgan, Bugo – al secolo Cristian Bugatti – è andato avanti per la sua strada. La lite è arrivata in tribunale e, nella puntata del 27 febbraio 2024, l’artista è atteso in studio a Le Iene.