Anticipazioni Le Iene Inside, la strage di Erba: nuova verità su Rosa e Olindo

Fonte: Ufficio stampa Mediaset "Le Iene presentano: Inside" anticipazioni 2 luglio

Tutto pronto per una nuova puntata de Le Iene presentano: Inside in onda martedì 2 luglio. La redazione del programma Mediaset approfondirà, come di consueto, una vicenda già nota al pubblico de Le Iene con un nuovo reportage giornalistico raccontandone maggiori dettagli. Ecco cosa vedremo.

“Le Iene presentano: Inside”, le anticipazioni del 2 luglio

Nuovo appuntamento per i fan de Le Iene e dei reportage giornalistici. Il programma di Davide Parenti che riprende alcuni degli argomenti trattati in precedenza approfondendone dettagli e sfaccettature per il suo prossimo appuntamento toccherà un caso di cronaca nera che ben conosciamo: la strage di Erba.

La puntata dal titolo Perché Rosa e Olindo possono essere assolti racconterà agli spettatori la storia di Rosa e Olindo, accusati dell’omicidio multiplo commesso a Erba l’11 dicembre 2006. L’inchiesta condotta da Antonino Monteleone e Francesco Priano sviscererà i fatti di quello che è stato definito come la più atroce impresa criminale nella storia della Repubblica: un omicidio plurimo avvenuto in poco più di quindici minuti e discusso per ben diciassette anni, fuori e dentro le aule di giustizia.

Una vicenda complicatissima, fatta da dettagli che, se guardati da una differente angolazione, potrebbero mutarne tanto da svelare una nuova verità. Dopo 17 anni dalla condanna definitiva all’ergastolo, la Corte d’Appello di Brescia ha ammesso il ricorso di Olindo Romano e Rosa Bazzi. Il prossimo dieci luglio verrà quindi decisa l’istanza di revisione della sentenza di condanna.

Strage di Erba: i fatti

Nell’omicidio avvenuto l’11 dicembre 2006 a Erba, un paese in provincia di Como, persero la vita quattro persone: Raffaella Castagna, suo figlio di due anni Youssef Marzouk, la nonna Paola Galli e la vicina di casa Valeria Cherubini, uccisi a colpi di spranga e coltello nelle loro abitazioni. Mario Frigerio, il marito di Valeria Cherubini, riuscito a sopravvivere, divenne suo malgrado, l’unico testimone oculare.

Le indagini legate al caso portarono a galla due nomi, quelli di Rosa e Olindo, vicini di casa delle vittime che vennero condannati in via definitiva all’ergastolo da ventisei giudici in tre gradi di giudizio e chiamati i mostri della porta accanto.

Donna delle pulizie lei e spazzino lui, avrebbero avuto come movente del delitto le continue liti condominiali. In un primo momento la coppia si è detta estranea ai fatti: successivamente i due hanno confessato, ritrattato e deciso di dichiararsi innocenti, versione mantenuta fino ad oggi.

La condanna dei Romano poggia su tre pilastri ritenuti, finora, molto solidi: la testimonianza di Mario Frigerio, unica persona sopravvissuta alla strage, la traccia del sangue di Valeria Cherubini, una delle vittime, scoperta dopo quattordici giorni sul battitacco dell’auto di Olindo Romano, e quella considerata la prova regina, la confessione rilasciata dalla coppia. Tutti elementi imprescindibili per l’indagine che verranno analizzati con attenzione nel corso della puntata.

“Le Iene presentano: Inside”, quando e dove vederlo

La puntata de Le Iene presentano: Inside dedicata alla strage di Erba è programmata nella prima serata di martedì 2 luglio su Italia 1 a partire dalle ore 21.20. Il programma è visibile anche, in diretta streaming e on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity.