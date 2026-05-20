Ascolti tv del 19 maggio, Ilary Blasi chiude il GF Vip contro Montalbano

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Ufficio Stampa Mediaset Ilary Blasi

Grande serata televisiva quella di martedì 19 maggio con la replica su Rai 1 del Commissario Montalbano che piace sempre tantissimo e la chiusura di stagione del Grande Fratello Vip su Canale 5.

Dunque, Ilary Blasi ha chiuso i battenti del GF Vip e finalmente si è saputo chi ha vinto questa edizione che potremmo dire è stata senza lode e senza infamia.

Oltre a Ilary e Zingaretti, anche Francesca Fagnani si è guadagnata la sua fetta di telespettatori, conducendo su Rai 2 Belve Crime, dove, tra gli ospiti, c’era Alessandra Giudicessa che tutti ricordiamo per essere una delle gemelle di Come un gatto in tangenziale.

Il resto della programmazione ha visto su Rai 3 le inchieste di Indovina chi viene a cena. Su Rete 4 è tornato l’appuntamento con È sempre Cartabianca e su Italia 1 è andato in onda Le Iene presentano – Inside. Su La7 abbiamo ritrovato DiMartedì con ospiti Veltroni e Gabanelli.

Non va dimenticata la consueta sfida dell’access prime time tra Stefano De Martino e Gerry Scotti.

Prima serata, ascolti tv del 19 maggio

Su Rai 1 incolla al piccolo schermo spettatori pari al di share mentre su Canale 5 piace a spettatori pari al di share; su Rete 4 raggiunge spettatori con di share, su Rai 3 interessa a spettatori con il. Su Italia 1 appassiona spettatori con il di share. Su Rai 2 ottiene spettatori con il Su La7 interessa spettatori con il Su Tv8 piace a spettatori con il. Sul Nove registra

Access Prime Time, dati del 19 maggio

Su Rai1 Affari tuoi. Su Canale5 La Ruota della Fortuna è seguita da spettatori pari al Su Rai2 TG2 Post interessa a spettatori con il %

Su Italia1 NCIS – Unità Anticrimine raduna spettatori con il 6.1%. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è visto da spettatori () e Un Posto al Sole appassiona spettatori (). Su Rete4 4 di Sera ha radunato spettatori con il %. Su La7 Otto e mezzo ha interessato spettatori (). Su Tv8 100% Italia raduna spettatori con il %. Sul Nove Chissà chi è ottiene spettatori ().

Ascolti tv Preserale, dati del 19 maggio

Su Rai1 L’eredità – La sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di spettatori pari al % mentre Reazione a catena ha coinvolto spettatori pari al %. Su Canale5 Avanti il primo ha intrattenuto spettatori (%) mentre Avanti un altro ha convinto spettatori (%).

Su Rai2 NCIS – Unità Anticrimine piace a spettatori (%).Su Italia1 Studio Aperto Mag interessa spettatori con il % e C.S.I. – Scena del Crimine raccoglie spettatori con il %. Su Rai3 le news dei TGR informano spettatori (%). A seguire Blob segna spettatori pari al % e Nuovi eroi raccoglie spettatori pari al %. Su Rete4 La promessa appassiona spettatori (%). Su La7 Famiglie d’Italia raduna spettatori (%). Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato spettatori (%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da spettatori (%)

Dalle 10 tutti i dati di ascolto tv del 19 maggio