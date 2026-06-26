iStock Con il Prime Day puoi trovare tutte le valigie che fanno per te

Il conto alla rovescia per le vacanze è iniziato: tra poche settimane, ma per qualcuno perfino tra pochi giorni, iniziano le vacanze. Non vediamo l’ora di fare le valigie e partire. Già le valigie, spesso poco prima di prendere l’aereo o il treno ci rendiamo conto che i nostri bagagli non sono adatti per il viaggio perché troppo piccoli oppure troppo grandi o perfino rotti. A chi non è capitato di avere il bagaglio con la zip che non funziona o una ruota rotta e aver rimandato l’acquisto?

Ora non è più il momento di procrastinare e non solo perché sei a pochi giorni dal viaggio, ma perché ancora per poche ore puoi approfittare del Prime Day Amazon e delle sue offerte incredibili. Il sito di e-commerce nel suo catalogo ha anche una sezione dedicata al viaggio e ai bagagli per ogni occasione. Puoi trovare gli zaini, le valige da imbarcare in aeroporto o quelle nel formato maxi se proprio non sai decidere cosa portare e tutti a prezzi convenienti perché le scontistiche in alcuni casi sono molto alte. L’evento Amazon però dura fino alle 23:59 di questa sera e visto che hai poco tempo per scegliere il bagaglio che fa per te, ti abbiamo aiutato selezionando i modelli più convenienti divisi per categorie.

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Il trolley è il bagaglio da avere sempre

Può essere rigido, con quattro o due ruote, la cosa certa è che il trolley è la valigia che tutti dobbiamo avere in casa perché può essere portata in cabina nei voli in aereo, è compatto e contiene tutto quello di cui hai bisogno perfino per vacanze di più giorni.

Il modello rigido è pratico perché resiste bene agli urti e protegge il contenuto della valigia, così da poter mettere anche oggetti fragili senza paura. Se però preferisci una soluzione più easy e ancora più leggera puoi optare per il trolley morbido con cerniere e tasche in cui conservare tutto quello che ti serve in vacanza. Alcuni modelli, anche nella versione rigida sono perfino espandibili.

Poi se vuoi avere un’ampia scelta in base alla tipologia di vacanza il Prime Day ha anche set di trolley di varie misure a prezzi incredibili.

Offerta R.Leone Il trolley con quarto ruote

Offerta Samsonite Intuo Il trolley espandibile

Non disponibile.

Offerta Eastpak Tranverz S Il trolley morbido

Offerta SONGMICS Il set di trolley

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Le valigie XL per viaggi lunghi

Hai deciso di partire per una vacanza lunga o vuoi avere una sola valigia per tutta la famiglia? La soluzione che fa per te è acquistare con le offerte una valigia in formato maxi, che potrai imbarcare e non pensarci più. Molto simili ai trolley nella forma e nella struttura, la maggior parte sono datate di quattro ruote per spostarle senza il peso della valigia. Inoltre, puoi conservare al loro interno anche oggetti preziosi perché molte hanno la chiusura TSA.

Offerta Travely Valigia XL in policarbonato

Offerta British Traveller Valigia XL con chiusura TSA

Offerta WENGER Valigia XL rigida

Offerta Samsonite Lite-Shock Spinner XL Valigia XL con quattro ruote

Gli zaini per il viaggio o il lavoro

Se sei un tipo che ama affrontare le vacanza solo con lo zaino sulle spalle, anche per te ci sono offerte interessanti durante il Prime Day. Pratici e capienti questi zaini hanno varie dimensioni e sono definiti anche duffel bag, perché sono a metà tra un borsone e uno zaino. Realizzati in tessuto tecnico e impermeabile, hanno lo schienale e gli spallacci ergonomici per distribuire il peso. Anche se sono ideali per chi ama viaggiare leggero, sono arricchiti da tasche e scomparti, che li rendono perfetti anche da portare a lavoro perché espandibili.

Offerta Tripole Colonel Zaino da trekking

Offerta Cabin Max Zaino da cabina

Offerta Lossga Zaino bagaglio a mano

Offerta Amazon Basics Zaino per viaggio e ufficio

Offerta VMIKIV Zaino tessuto impermeabile

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