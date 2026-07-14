Arrivare in hotel, aprire la valigia e trovare la camicia piena di pieghe è una di quelle piccole tragedie che rovinano le speranze di “outfit perfetto”. Eppure portarsi dietro un ferro da stiro tradizionale non è certo una soluzione: occupa spazio e pesa troppo.
Negli ultimi anni, per fortuna, sono nati modelli sempre più compatti, leggeri e facili da usare. Si infilano in valigia senza rubare spazio, si scaldano in pochi minuti e permettono di sistemare colletti, polsini e pieghe da trasporto in modo rapido, senza dover dipendere dal ferro dell’hotel o da soluzioni improvvisate.
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Perché piacciono così tanto
Il vantaggio principale è ovvio: occupano pochissimo spazio. Molti modelli hanno manici pieghevoli, funzionano a doppio voltaggio e sono pensati proprio per stare in borsa, in trolley o nello zaino da viaggio senza diventare un ingombro.
In più sono perfetti per i ritocchi d’emergenza. Non sostituiscono un ferro domestico, ma fanno benissimo il loro lavoro quando si tratta di sistemare un capo prima di una riunione, di una cena o di un viaggio di lavoro. Il rovescio della medaglia è altrettanto chiaro: hanno serbatoi piccoli, meno potenza e richiedono un po’ più di pazienza sui tessuti pesanti.
Cosa sapere prima dell’acquisto
Prima di scegliere un mini ferro da viaggio conviene controllare bene tre cose: il tipo di utilizzo che pensi di farne, la presenza o meno del vapore e la compatibilità con i voltaggi esteri. Chi viaggia spesso all’estero dovrebbe preferire un modello universale 100-240V, per evitare brutte sorprese con le prese.
Va anche considerato il comfort d’uso. I modelli più piccoli sono pratici, ma non sempre comodissimi per sessioni lunghe; inoltre il serbatoio ridotto costringe spesso a ricariche frequenti se si usa il vapore. Sono elettrodomestici da emergenza intelligente, non da grande bucato.
I migliori mini ferri da stiro da acquistare
Come spesso accade, il mercato offre tantissime alternative, così numerose che è complicato orientarsi e capire le differenze. Abbiamo cercato di selezionare quelle che ha senso valutare per un acquisto, anche se l’offerta è così ampia che si trovano sicuramente molte altre opzioni.
Il più compatto e facile da portare ovunque
Il Newbealer è il modello più essenziale della selezione, pensato per chi vuole un ferro davvero piccolo da infilare in valigia senza pensarci troppo. Misura 15,5 x 8 x 3,4 cm e pesa appena 410 grammi, quindi è tra i più leggeri della categoria.
Ha tensione universale 100-240V, si scalda in circa 60 secondi e arriva a 150°C in modo costante, con piastra in ceramica antiaderente che scorre bene anche sui tessuti delicati.
È perfetto per chi viaggia spesso per lavoro e vuole soprattutto rimuovere pieghe leggere e ritoccare colletti e polsini.
Il più completo con vapore
Il ferro Duronic SI2 RD è la scelta giusta per chi preferisce un mini ferro da viaggio con il vapore. Ha una potenza di 375W, serbatoio da 50 ml e tre livelli di calore regolabili da 65°C a 230°C, così si adatta meglio ai tessuti più diversi, dalla seta al cotone.
La spazzola inclusa permette di usarla anche in verticale, mentre la borsa da viaggio e il misurino la rendono pratica da riporre e da riempire.
È meno minimale del Newbealer, ma più versatile se vuoi un modello che faccia qualcosa in più del semplice ritocco veloce.
Il più veloce da usare in verticale
Il Kebnor è un mini ferro verticale 2 in 1 da 1200W, quindi molto più rapido nella messa in funzione: in soli 15 secondi è già pronto all’uso. Ha serbatoio da 70 ml, peso di soli 450 grammi e testa ruotabile di 90°, caratteristica che la rende utile sia in verticale sia in orizzontale.
È pensato per chi vuole stirare al volo prima di uscire, con un getto di vapore potente e una maneggevolezza più immediata rispetto ai modelli da viaggio tradizionali. Se la priorità è la velocità, è probabilmente il più interessante dei tre.