Con oltre 16mila recensioni questo ferro da stiro si conferma il miglior alleato per i nostri abiti

Amazon Offerta del ferro da stiro EasySpeed di Philips

Il miglior alleato per una stiratura rapida e perfetta è un ferro da stiro che ora paghi solo 14,99 euro grazie allo sconto del 50%. Si tratta del ferro da stiro EasySpeed di Philips, un accessorio che ti svolterà il momento del bucato e della stiratura, rendendo velocissimo e impeccabile.Grazie ai 2000 W di potenza, questo ferro da stiro si scalda rapidamente, garantendo prestazioni straordinarie in un batter d’occhio. Elimina anche le pieghe più ostinate grazie al colpo di vapore che penetra in profondità nei tessuti, aiutando a distenderli all’istante.

La piastra da stiro in ceramica garantisce uno scorrimento ottimale su qualsiasi tipologia di tessuto, mentre il serbatoio dell’acqua da 220 ml permette di effettuare lunghe sessioni di stiratura, consentendo poi di riempirlo con facilità.

Diciamoci la verità, stirare non è proprio un’attività che tutti apprezziamo tanto. Purtroppo, però, spesso è necessaria, soprattutto quando servono delle camicie o degli indumenti particolari. Il ferro Philips EasySpeed consente di stirare in modo semplice ed efficace, sfruttando il potere del vapore per rimuovere anche le pieghe più dure. La suola in ceramica inoltre garantisce un facile scorrimento su tutti i tessuti e un’alta resistenza ai graffi.

Le recensioni non mentono. Chi l’ha provato trova che sia uno strumento leggero, funzionale e di qualità. Un prodotto valido che consente di stirare in una sola passata, regalando praticità e scorrevolezza. Si riscalda in fretta ed eroga un’alta quantità di vapore.

I trucchi per stirare velocemente

Stirare velocemente è possibile e per farlo basta seguire alcune regole fondamentali. Per prima cosa è importante iniziare dal lavaggio in lavatrice, impostando temperature moderate e utilizzando sempre la centrifuga sotto gli 800 giri. In questo modo non si formeranno pieghe eccessive. Dopo il lavaggio ricordati di stendere subito la biancheria. Sbattila con energia, per eliminare pieghe e per distendere al massimo le fibre. Poi appendi magliette e camicie sulle grucce, assicurandoti che i panni siano ancora umidi.

Grazie a queste semplici accortezze la stiratura sarà più veloce e facile. Per realizzarla in modo efficace utilizza un ferro da stiro a vapore. Vaporizzando i tessuti riuscirai ad ammorbidire le fibre e la stiratura risulterà particolarmente rapida. Il potere del ferro da stiro EasySpeed di Philips sta proprio nella sua capacità di sfruttare la forza del vapore per eliminare velocemente le pieghe e per stirare al meglio qualsiasi tipologia di tessuto.

Si accende facilmente e non c’è bisogno di ricaricare più volte l’acqua. Il vapore è potente e intenso, utile per distendere le fibre e per assicurare una stiratura che sarà rapida e impeccabile. Ricordati di stirare i capi raggruppandoli in base al tipo di tessuto, in questo modo il processo sarà più efficiente, perché non avrai bisogno di cambiare in continuazione la temperatura. Una volta terminato tutto il lavoro di stiratura lascia raffreddare i capi. Non piegarli subito perché rischieresti di formare nuove pieghe, vanificando il lavoro fatto, soprattutto in caso di tessuti delicati come lo chiffon.

