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IPA Re Carlo e Tamim bin Al Thani

L’ultima settimana, per Re Carlo, è stata ricca di inaspettate emozioni. Dopo quattro lunghi anni il Re ha potuto finalmente riabbracciare i suoi nipotini, e compiere un piccolo passo verso la possibilità di ricongiungere la famiglia: la sua felicità è stata indescrivibile. Il momento di gioia è stato seguito da un grande dolore. Carlo ha detto addio a un caro seppur lontano amico, il padre dello Sceicco Hamad bin Khalifa Al Thani, scomparso a 74 anni domenica 12 luglio.

Carlo e Camilla “profondamente addolorati”

In un messaggio congiunto, Re Carlo e la Regina Camilla hanno comunicato le proprie condoglianze all’amico del Qatar, dichiarandosi “profondamente addolorati nell’apprendere della morte di Sua Altezza lo Sceicco Hamad bin Khalifa Al Thani, Emiro Padre dello Stato del Qatar. Sua Altezza ha dedicato molti anni a un servizio illustre per il Qatar, guidando la nazione attraverso un periodo di trasformazione storica. La sua leadership, la sua visione e il suo impegno per il benessere del popolo qatariota sono stati ampiamente apprezzati, sia all’interno del Qatar che nel resto del mondo”.

Il messaggio prosegue: “Loro Maestà porgono le loro più sentite condoglianze a Sua Altezza lo Sceicco Tamim bin Hamad Al Thani, Emiro dello Stato del Qatar, ai membri della famiglia Al Thani e al popolo del Qatar in questo momento di perdita e di lutto. I pensieri e le preghiere della Famiglia Reale vanno a tutti coloro che piangono la sua scomparsa”.

Il Qatar ha proclamato quattro giorni di lutto nazionale, con le bandiere a mezz’asta in tutto il Paese, in seguito alla morte dell’ex leader, che ha svolto un ruolo fondamentale nel plasmare il Qatar moderno. Lo sceicco Hamad guidò il Qatar dal 1995 al 2013, quando abdicò a favore del figlio Tanim, in una transizione di leadership pacifica e rara per la regione. Durante il suo regno, ha supervisionato la straordinaria crescita economica del Qatar, ha espanso l’industria del gas naturale liquefatto, ha lanciato l’emittente Al Jazeera e ha accresciuto l’influenza internazionale del Paese attraverso la diplomazia, gli investimenti e grandi eventi sportivi globali, ponendo tra l’altro le basi per la Coppa del Mondo FIFA 2022.

L’amicizia tra il Re e lo Sceicco

I rapporti tra Re Carlo e lo Sceicco Tamim bin Hamad Al Thani, Emiro dello Stato del Qatar, sono più che cordiali. Il Re accolse il leader arabo e la moglie, la sceicca Jawaher bint Hamad bin Suhaim Al Thani in un grande e sontuoso banchetto nel dicembre 2024. Per l’occasione Carlo donò al proprio ospite una fotografia incorniciata che lo ritraeva assieme alla moglie e un tappeto da preghiera annodato a mano. A sua volta, l’emiro donò a Carlo il modellino di una tradizionale imbarcazione a vela utilizzata per la pesca delle perle e un tavolino.

Al grande evento furono presenti anche la Principessa Anna, che sedette proprio al fianco dello Sceriffo durante la cena di gala e una delle coppie più care alla famiglia Reale inglese, quella – elegantissima e chiacchieratissima – formata da David e Victoria Beckham.