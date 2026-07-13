Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Moza del Qatar

La sceicca Moza del Qatar ha perso l’amore della sua vita, il marito Hamad bin Khalifa Al Thani, che si è spento a 74 domenica 12 luglio. E ha voluto accompagnarlo nel suo ultimo viaggio con un messaggio, tanto straziante quanto ricco di fede, condiviso su Instagram.

Moza del Qatar, il messaggio d’addio per suo marito Hamad bin Khalifa Al Thani

Moza del Qatar ha scelto di condividere il proprio dolore per la morte di suo marito, l’ex emiro Al Thani, con un post sul suo profilo Instagram. La sceicca è nota per essere una voce autorevole sui social, dove diffonde i progetti sociali e le opere benefiche in cui è coinvolta, oltre ad essere considerata una “influencer” di stile. D’altro canto, suo marito le regalò l’intera Maison Valentino.

Così, ha voluto affidare l’estremo saluto all’amore della sua vita con un post sul suo profilo Instagram. Moza ha pubblicato una foto in bianco e nero dove Al Thani e lei sono di profilo. Lui in primo piano e lei poco più indietro.

Il messaggio è una preghiera con cui affida il marito a Dio. “Nel nome di Dio, il Misericordioso, il Compassionevole. (O anima acquietata, ritorna dal tuo Signore, soddisfatta e accetta, entra tra i Miei servi [giusti] ed entra nel Mio Paradiso.) Sono profondamente addolorata per la scomparsa dello storico leader del Qatar, Sua Altezza l’Emiro Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, che Dio abbia misericordia di lui e gli conceda la pace eterna.

In un momento di sottomissione alla volontà dell’Onnipotente, il defunto leader ascende a una posizione eterna come pioniere del Qatar moderno e artefice della sua gloria. Con il cuore pesante, imploro umilmente Dio Onnipotente di accoglierlo nella Sua misericordia e di concedergli un posto in Paradiso. A Dio apparteniamo e a Lui ritorneremo”.

Moza del Qatar in lutto, le condoglianze di Naomi Campbell e Linda Evangelista

Sono molte le condoglianze giunte su Instagram, anche quelle delle top model Naomi Campbell e Linda Evangelista. E non deve stupire visto che Moza è stata ed è una delle donne più influenti della moda, anche occidentale.

La Venere Nera scrive: “Un marito, un padre, un pioniere, una leggenda ci ha lasciati. Riposa in pace, Pesce. Le mie più sentite condoglianze a tutta la famiglia Al Thani e ai suoi cari”. E Linda: “💔 Mi dispiace tanto per la tua perdita 🙏 Ti mando tanto affetto ♥️”.

Ma tantissimi sono i messaggi di cordoglio e di affetto nei confronti della sceicca che sta vivendo un momento così doloroso: “Che Dio ti ricompensi abbondantemente e ti consoli nel tuo dolore 💔 Che Dio abbia misericordia di lui, lo perdoni e gli conceda un posto spazioso in Paradiso.” “Possa la sua anima riposare in pace eterna e possiate trovare forza e conforto negli innumerevoli e bellissimi ricordi che avete creato insieme.”

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Moza e Hamad, il loro amore durato 50 anni

Al Thani ha avuto tre mogli. Moza è la seconda. I due sono convolati a nozze nel 1977 quando lei era ancora una studentessa. Dalla loro unione sono nati sette figli, cinque maschi, tra cui l’attuale emiro del Qatar e due femmine.

Al Thani è considerato uno degli sceicchi più illuminati. sotto il suo governo, il Qaṭar diventa il secondo paese del Golfo Persico in cui le donne hanno il diritto di voto. Nel 2013 ha abdicato a favore del figlio Tamin.