Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Rania di Giordania

Rania di Giordania si è recata in Qatar per porgere personalmente le sue condoglianze in seguito alla morte di Sua Altezza lo sceicco Hamad bin Khalifa Al Thani, ex emiro del Paese, padre dell’attuale sovrano e marito della sceicca Moza con cui la Regina è legata da profonda amicizia.

Rania di Giordania condivide il dolore di Moza del Qatar

Dopo aver annunciato la gravidanza di sua figlia Iman e l’arrivo di un nuovo nipotino, Rania di Giordania ha dovuto affrontare un lutto. Lo scorso 12 luglio è morto Hamad bin Khalifa Al Thani, l’ex sceicco del Qatar. La Regina ha voluto rendere omaggio personalmente, recandosi a Palazzo Al Wajba, a Doha.

Non si tratta di una visita di circostanza tra membri di famiglie reali, ma la necessità di stare vicino a una persona cara, ossia a Moza del Qatar, che ha perso l’amore della sua vita.

Secondo una dichiarazione rilasciata dalla Corte Reale Hashemita, la Regina Rania ha espresso le sue più sentite condoglianze alla Sceicca Moza e ha manifestato la sua vicinanza all’intera famiglia Al Thani e al popolo del Qatar. Ha inoltre offerto preghiere per il defunto Sceicco Hamad, chiedendo che la sua anima riposi in pace.

Rania di Giordania, le condoglianze di un Paese intero

L’intera Giordania sta osservando un periodo di lutto per la morte dello sceicco e anche Re Abdullah II e il Principe ereditario Hussein si sono recati a Doha all’inizio di questa settimana per porgere le condoglianze a nome del Regno Hascemita.

Lo sceicco Hamad bin Khalifa Al Thani ha ricoperto la carica di emiro del Qatar dal 1995 fino a quando ha deciso di abdicare nel 2013, a favore di suo figlio, lo sceicco Tamim bin Hamad Al Thani, avuto dal matrimonio con Moza.

Rania e suo marito Abdullah avevano ottimi rapporti con l’ex sceicco e con la sua seconda moglie, Moza, che era presente al matrimonio del Principe ereditario Hussein e Rajwa.

Rania di Giordania in lutto

La Regina giordana ha condiviso il suo messaggio di cordoglio e la sua vicinanza alla sceicca. Nella foto che accompagna le sue parole, Rania è seduta su una poltrona con le mani incrociate sul grembo. Indossa una blusa nera con le maniche lunghe e un paio di pantaloni.

L’espressione del viso è seria e composta, così come il suo outfit è essenziale ed esprime un sincero dispiacere per la morte di Al Thani a 74 anni.

La Regina ha preferito non postare nulla sul suo profilo social personale, mantenendo un profilo basso come richiesto dalle circostanze, ma nello stesso tempo ha espresso tutta la sua solidarietà a Moza e alla sua famiglia per la grave perdita con una visita personale che conta molto più di un post su Instagram.