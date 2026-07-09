Rania di Giordania di nuovo nonna, Iman è incinta: “Non potremmo essere più felici”

IPA Rania di Giordania di nuovo nonna

Un annuncio dolcissimo, arrivato all’improvviso per la gioia di sudditi e fan. Rania di Giordania si prepara a diventare di nuovo nonna: sua figlia, la Principessa Iman, è incinta per la seconda volta. La Regina ha voluto condividere questo momento di immensa felicità direttamente sul suo profilo Instagram, pubblicando uno scatto a sorpresa, romantico e intimo, che ha subito fatto il giro del web, scatenando l’entusiasmo dei follower.

Il dolce annuncio su Instagram

Per comunicare la splendida notizia, la Regina Rania ha scelto una via lontana dai rigidi e formali protocolli di corte, pubblicando sul suo account Instagram un bellissimo ritratto di famiglia: sullo sfondo di un giardino verde e rigoglioso, la Principessa Iman e il marito Jameel Thermiotis appaiono in controluce, si sorridono e coccolano la figlia Amina che, con grande dolcezza, appoggia la mano sul pancione della sua mamma.

“Nuova gioia in arrivo… Congratulazioni a Iman, Jameel e la mia cara Amina che sarà la sorella maggiore – si legge nella didascalia del post -. Che Dio ti tenga al sicuro e completi la tua vita al meglio, Signore. Il club dei nipoti sta crescendo, e non potremmo essere più felici per Iman, Jameel e presto la sorella maggiore Amina!”.

Questo nuovo bebè in arrivo rappresenta il coronamento perfetto di una bellissima storia d’amore. La Principessa Iman, secondogenita di Rania e del Re Abdullah II, ha sposato il fidanzato Jameel Alexander Thermiotis il 12 marzo 2023, con una cerimonia da sogno celebrata ad Amman. Un matrimonio elegantissimo in cui la sposa aveva incantato il mondo intero indossando un meraviglioso abito personalizzato firmato Dior, caratterizzato da delicati inserti in pizzo.

La gioia della Regina, nonna innamorata dei suoi nipoti

A distanza di poco tempo da quel giorno indimenticabile, la coppia ha accolto la prima figlia, la piccola Amina, che ha reso la Regina di Giordania nonna per la seconda volta, dopo la nascita della piccola Iman, primogenita del Principe ereditario Hussein e di Rajwa, nata nell’agosto del 2024. Anche in quell’occasione Rania aveva condiviso uno scatto su Instagram, anche questo in controluce ma ambientato al tramonto in spiaggia: “Entrambi sono cari al mio cuore, ma quello che verrà è ancora più prezioso… Possa Dio portarlo a una fine benedetta. Due è una coppia, tre è una benedizione”.

La Regina Rania non ha mai nascosto l’immenso amore che prova nel veder crescere ed espandersi la propria famiglia. Già prima di stringere tra le braccia la sua prima nipotina, la sovrana aveva confessato in televisione con estrema dolcezza e ironia che il suo obiettivo principale sarebbe stato quello di essere una “nonna super divertente”.

Con la spontaneità e l’incredibile eleganza che la contraddistinguono da sempre, la Regina di Giordania si espone sui social (più della sua stessa figlia, tra l’altro), nell’intento di essere più vicina alle donne del suo Paese e, più in generale, alle fan che la seguono in tutto il mondo. Lo dimostrano i commenti, che non tardano ad arrivare: “Il tuo cuore è felice, ti amiamo”, “La tua gioia è la nostra gioia, congratulazioni alla Sua Maestà la Regina” e non solo, tutto condito da una pioggia di cuori.