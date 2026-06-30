Re Carlo, Harry senza pietà contro il padre. E non è colpa di Meghan Markle

Harry non ha ancora accettato l'alloggio offerto da Re Carlo e mette in forse il viaggio dei bambini Archie e Lilibet perché non ha ottenuto la scorta

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Harry

Harry si sta comportando da Harry nei confronti di suo padre, il Re Carlo. Dice di volersi riconciliare con lui, di volergli fare conoscere i nipoti, Archie e Lilibet e poi non accetta gli inviti che gli vengono rivolti e al primo ostacolo mette a rischio il viaggio dei bambini. Insomma, un copione già visto diverse volte negli ultimi anni. Forse William non ha tutti i torti nel definirlo inaffidabile.

Re Carlo, il viaggio di Harry è pieno di ostacoli

Harry dovrebbe tornare in Inghilterra a breve con Meghan Markle e i due figli, Archie e Lilibet. Sarebbe la prima volta dal 2022 che la sua famiglia rimette piede nel Regno Unito.

Questo viaggio è carico di significato e potrebbe essere la vera occasione per riappacificare i Sussex con la Famiglia Reale. Si tratta di una vera e propria visita epocale che potrebbe imprimere una svolta nei rapporti deteriorati tra Harry e il padre.

Ma c’è un ma, perché con Harry le cose non procedono mai in modo lineare. Niente va dato per scontato quando è coinvolto. Già in passato ha fatto promesse che poi ha disatteso con scuse che sembrano quasi dei capricci.

Il ritorno in Inghilterra di Meghan ha quasi dell’incredibile, come la presenza di Archie e Lilibet. E infatti potrebbe non realizzarsi mai. Già ci sono degli ostacoli al ritorno di Lady Markle e figli che appaiono insormontabili.

Re Carlo, Harry non ha ancora accettato l’alloggio

Un punto in sospeso riguarda l’alloggio dei Sussex durante il soggiorno inglese. Re Carlo ha messo a disposizione del figlio una casa reale, ma Harry non ha ancora accettato l’offerta del padre. E questo non è un buon segno. Il Principe dovrebbe essere grato al Re per questa concessione e invece prende tempo. Sembra quasi che lo voglia offendere.

Una fonte di palazzo sostiene che l’offerta di alloggio in una tenuta reale da parte di Re Carlo rimane valida, ma non è stata ancora accettata dal Duca di Sussex. Il portavoce di Harry, tuttavia, ha sottolineato lunedì 29 giugno che “la questione non è mai stata l’alloggio“, affermando che l’obiettivo della famiglia rimane quello di garantire quella che definiscono “un’adeguata e proporzionata protezione” durante la visita.

“Il programma del Principe Harry nel Regno Unito comprende impegni pubblici e privati ​​in tutto il Paese. Un alloggio sicuro è solo un elemento di un efficace piano di sicurezza, perché il rischio segue la persona, non il luogo”, ha affermato il portavoce.

Harry e il problema della sicurezza

Ecco dunque qual è il problema: la sicurezza. Una questione annosa che Harry ha portato anche in tribunale, poiché pretendeva la scorta della polizia per sé e per la sua famiglia quando tornano in Inghilterra.

Il Principe ha perso la causa, ma gli era stata accordata una adeguata protezione in vista di questo viaggio in Gran Bretagna. Ma alla fine la scorta della polizia non ci sarà e così Harry ha già pensato di rivedere i piani e la presenza dei figli nel Regno Unito non è più così scontata.

Anche se, per non deludere nonno Carlo, sta pensando di farli soggiornare almeno un giorno in Inghilterra, per permettere loro di incontrarlo.

Intanto, stando a indiscrezioni, Harry e famiglia si troverebbero già in Europa per una vacanza, prima appunto di recarsi in Gran Bretagna.