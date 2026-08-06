Re Carlo, la richiesta particolare per l’incontro con Harry e Meghan

In occasione dell'incontro con Harry e Meghan Markle, Carlo avrebbe chiesto ai due di rispettare una condizione

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA Re Carlo, Harry e Meghan

A poche settimane dall’incontro tanto atteso tra Re Carlo ed Harry e Meghan, trapelano le prime indiscrezioni sulla riunione familiare più chiacchierata dell’estate. In particolare, il sovrano inglese avrebbe accettato di ricevere il secondogenito e la sua famiglia ad una sola, chiarissima condizione.

Re Carlo, la richiesta per l’incontro con Harry e Meghan

Si è molto scritto dell’incontro tra Re Carlo e suo figlio, il principe Harry, Meghan Markle e i loro figli avvenuto lo scorso luglio. Eppure, prima di acconsentire alla reunion, il sovrano avvrebbe fatto una richiesta molto sentita: che quell’incontro di famiglia rimanesse privato.

Secondo quanto riportato dalla stampa britannica, il sovrano avrebbe insistito affinché non venissero rese pubbliche fotografie né dettagli dell’incontro, svoltosi a Highgrove House, che per lui rappresentava una rara occasione per trascorrere del tempo con il principe Archie e la principessa Lilibet.

In effetti, al termine del meeting, Buckingham Palace ha confermato che il Duca e la Duchessa di Sussex hanno incontrato il Re e la Regina durante la loro visita, senza però diffondere ulteriori particolari. Desiderio esaudito per Carlo, che fedele al suo ruolo istituzionale ha sempre dimostrato di tenere moltissimo alla privacy familiare.

Nonostante il clamore mediatico seguito all’allontanamento di Harry, per quanto dispiaciuto, il sovrano non si è infatti mai lasciato andare a dichiarazioni di alcun tipo, non fornendo alcun dettaglio sul tipo di relazione mantenuta con il figlio e con i nipotini Archie e Lilibet. La richiesta sull’incontro di Highgrove House, quindi, non sorprende assolutamente, ma conferma la natura discreta e riservata del Re.

Meghan ed Harry, come hanno reagito alla richiesta di Carlo

Nonostante Meghan Markle abbia dimostrato a più riprese il proprio amore per i riflettori, in questa occasione avrebbe accettato di buon grado la richiesta di Carlo. I Duchi del Sussex, infatti, vorrebbero ricostruire i rapporti familiari, soprattutto per il bene dei figli Archie e Lilibet, che da anni vivono lontano dal nonno.

Tuttavia, secondo gli esperti, l’incontro di Highgrove House non sarebbe riuscito ad appianare tutte le incomprensioni tra Harry e suo padre. In particolare, William non avrebbe visto di buon occhio questo riavvicinamento: dopo l’addio di Harry e la malattia di Carlo, infatti, gli impegni diplomatici gravano totalmente sulle sue spalle, e avrebbe definito il riavvicinamento tra suo padre e il fratello come una specie di “tradimento”.

Ad infastidire il Principe del Galles, sono state soprattutto alcune dichiarazioni rilasciate dal fratello nel 2021: in quell’occasione, Harry aveva criticato l’operato della Royal Family, insinuando che William fosse “ingabbiato” all’interno dell’istituzione monarchica. Il rapporto tra i due fratelli, oggi, appare quasi insanabile, così come quello tra le rispettive moglie.

La posizione del Re è sicuramente la più delicata: oltre ad occuparsi del Paese, deve cercare di preservare il rapporto con entrambi i suoi figli. La richiesta di non pubblicare foto e dettagli dall’incontro con Harry potrebbe servire proprio a perseguire la sua condotta diplomatica, mantenendo uno degli incontri familiari più significativi degli ultimi anni rigorosamente lontano dai riflettori. Con la speranza che, un giorno, anche i due fratelli possano finalmente riappacificarsi.