Re Carlo tende la mano a Harry e Meghan: l’offerta che potrebbe favorire il riavvicinamento

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IPA Re Carlo, l'offerta ad Harry e Meghan

Harry e Meghan Markle potrebbero tornare nel Regno Unito con i figli Archie e Lilibet dopo anni di assenza.

In vista della possibile visita di luglio, Re Carlo avrebbe deciso di offrire ai Sussex una sistemazione in una residenza reale. Una mossa che molti interpretano come un segnale di apertura nei confronti del figlio minore e della sua famiglia dopo anni di tensioni.

Re Carlo, l’offerta per accogliere Harry e Meghan nel Regno Unito

Negli ultimi anni i rapporti tra Harry e la Famiglia Reale sono stati messi a dura prova. Dopo l’addio ai doveri reali, il trasferimento negli Stati Uniti, le interviste esplosive e la pubblicazione dell’autobiografia Spare, il legame con Buckingham Palace si è progressivamente incrinato. Nonostante questo, negli ultimi mesi non sono mancati segnali che hanno alimentato le speranze di una riconciliazione.

In particolare, l’incontro tra Harry e Re Carlo avvenuto dopo la diagnosi di tumore del Sovrano era stato interpretato da molti osservatori come un possibile ramoscello d’ulivo tra padre e figlio. Da allora si sono susseguite indiscrezioni e retroscena su un possibile riavvicinamento, anche se non è mai arrivata una conferma ufficiale da Palazzo.

Proprio in questo contesto si inserirebbe la nuova voce relativa all’offerta di una residenza reale per i Sussex. Secondo le ultime indiscrezioni, Re Carlo avrebbe deciso di offrire a Harry e Meghan la possibilità di soggiornare in una residenza reale durante la loro visita nel Paese delle prossime settimane.

Secondo alcune fonti, Meghan potrebbe accompagnare Harry insieme ad Archie e Lilibet, permettendo così ai bambini di trascorrere del tempo nel Paese d’origine del padre e di rivedere alcuni membri della Famiglia Reale.

L’offerta del Sovrano verrebbe quindi interpretata come un tentativo di facilitare questi incontri e di incoraggiare visite più frequenti da parte del figlio e dei nipoti. Re Carlo, del resto, non avrebbe mai nascosto il desiderio di mantenere un rapporto con Archie e Lilibet, che negli ultimi anni ha avuto poche occasioni di vedere a causa della distanza tra California e Regno Unito.

Per Harry, inoltre, il viaggio avrebbe anche un importante valore simbolico. Il Duca di Sussex avrebbe più volte manifestato il desiderio di mostrare ai figli i luoghi in cui è cresciuto e di rafforzare il loro legame con le radici britanniche della famiglia.

Re Carlo, uno spiraglio di riconciliazione con i Sussex?

La possibile disponibilità mostrata dal Re arriva dopo anni particolarmente difficili per la Famiglia Reale. Da quando Harry e Meghan hanno lasciato i loro incarichi ufficiali e si sono trasferiti negli Stati Uniti, i rapporti con Buckingham Palace sono stati spesso al centro dell’attenzione mediatica.

Le interviste rilasciate dalla coppia, il documentario Netflix e la pubblicazione dell’autobiografia di Harry hanno contribuito ad alimentare le tensioni. Nonostante questo, negli ultimi mesi non sono mancati segnali che farebbero pensare a un possibile disgelo tra padre e figlio.

Secondo alcune fonti vicine ai Sussex, non è impossibile una riconciliazione con Carlo. L’offerta di una sistemazione nel Regno Unito potrebbe quindi rappresentare un passo concreto per facilitare nuovi incontri familiari e rendere più semplice l’organizzazione delle visite della coppia.

Più complicata sembrerebbe invece la situazione con il Principe William. Le indiscrezioni provenienti da Palazzo continuano infatti a descrivere un rapporto molto teso tra i due fratelli, con ferite che non sarebbero ancora state superate. Se Carlo sembrerebbe disposto a tendere la mano al figlio minore, il futuro Re d’Inghilterra manterrebbe una posizione più prudente.

Resta dunque da capire se il possibile ritorno dei Sussex nel Regno Unito potrà trasformarsi in un’occasione per ricucire i rapporti all’interno della Famiglia Reale. Dopo un lungo periodo di incomprensioni e distanza, il Sovrano sembrerebbe voler lasciare aperta una porta al dialogo con Harry, Meghan e i loro figli.