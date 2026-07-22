Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Re Carlo e Letizia di Spagna

L’annuncio è arrivato un po’ a sorpresa da Buckingham Palace e riguarda il prossimo viaggio all’estero di Re Carlo che avrà un risvolto speciale dato che coinvolge Letizia e Felipe di Spagna con cui ha un legame di parentela e di affettuosa amicizia.

Re Carlo, l’annuncio a sorpresa del Palazzo

Mentre Re Carlo sta svolgendo gli ultimi incarichi ufficiali, tra cui una visita alla moschea di Cambridge, prima delle vacanze estive, il Palazzo ha fatto un annuncio importante che lo riguarda.

Il Sovrano e la Regina consorte Camilla hanno in programma un viaggio in Spagna per il 2027 durante il quale incontreranno Letizia e Felipe.

Una comunicazione piuttosto inaspettata visto il periodo estivo. Quella di Carlo e Camilla sarà la prima visita di Stato in Spagna dal 1988. All’epoca la Regina Elisabetta incontrò il Re Juan Carlos e la Regina Sofia. Dunque, dopo 38 anni la storia si ripete, anche se gli attori appartengono alla generazione successiva. Da un lato infatti ci saranno Carlo e Camilla e dall’altro Felipe e Letizia di Spagna.

Naturalmente, il programma del viaggio non è stato ancora comunicato, anche perché sarà da definire nei dettagli. Il Palazzo non ha fatto cenno nemmeno all’incontro tra i due Sovrani, ma è praticamente scontato. Così come ci si aspetta che Letizia e Felipe diano un banchetto di Stato in onore dei loro ospiti.

Questa cena potrebbe essere la prima occasione per vedere le Principesse Leonor e Sofia di Spagna a un ricevimento di Stato. Dunque, potrebbero debuttare con la tiara.

Re Carlo, perché la visita di Stato in Spagna è strategica

Le visite di Stato svolgono un ruolo importante nel rafforzare le relazioni della Gran Bretagna con gli altri Paesi.

Questi viaggi riguardano il Re in occasione di visite ufficiali all’estero, oppure si verificano quando monarchi, presidenti o primi ministri stranieri fanno visita al monarca su consiglio del Ministero degli Esteri e del Commonwealth.

La visita di Re Carlo a Madrid è la restituzione di quella che Felipe e Letizia fecero a Londra nel 2017. Come di consueto, in quella occasione i Sovrani furono accolti da Elisabetta e dagli altri membri senior della Famiglia Reale, allora Carlo era ancora Principe del Galles, con una cerimonia di benvenuto a Horse Guards Parade. Ci fu un banchetto di Stato a Buckingham Palace con scambio di brindisi dei rispettivi Monarchi. La Royal Collection organizzò una mostra in cui furono esposti diversi oggetti dedicati alla Regina Ena di Spagna, nipote minore della Regina Vittoria e bisnonna del Re Felipe.

Re Carlo, il legame con Felipe e Letizia di Spagna

Dunque, attraverso la Regina Vittoria, Carlo e Felipe sono cugini alla lontana. Il loro legame è sempre stato affettuoso e sincero. Tra l’altro il Re britannico ha dimostrato di avere in grande simpatia Letizia.

I Sovrani spagnoli si sono recati a Londra nel 2023 in occasione dell’incoronazione di Carlo e Camilla e già nel 2022 Felipe era stato accolto dal cugino a Clarence House.

Nel 2027 toccherà quindi a Letizia e Felipe restituire l’ospitalità. I preparativi a Palazzo della Zarzuela sono già iniziati ed è probabile che la Reina sia sotto pressione per preparare adeguatamente le figlie al loro debutto a un banchetto di Stato. Anche se le Principesse per ora si stanno godendo i festeggiamenti per la vittoria della Spagna ai Mondiali.