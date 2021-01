Gerry Scotti è diventato nonno: è nata Virginia

editato in: da

I pancioni Vip del 2021

Gerry Scotti è diventato nonno. Lo scorso 15 dicembre, secondo quanto riportato dal settimanale Gente, Ginevra Piola, moglie di Edoardo Scotti, avrebbe dato alla luce la piccola. Ad annunciare l’arrivo della prima nipotina qualche tempo fa era stato proprio il conduttore. Ospite di Verissimo, Gerry aveva raccontato l’emozione di diventare nonno per la prima volta e il rapporto speciale con Edoardo, suo unico figlio.

“Mio figlio Edoardo, durante il lockdown, ha fatto con sua moglie quello che probabilmente hanno fatto molti italiani: ha cercato e voluto un figlio – aveva spiegato a Silvia Toffanin, visibilmente emozionato -. Ci siamo trovati ai giardini di Milano e lui mi è venuto incontro con uno strano pacchettino che conteneva un ciuccio. Io, figlio unico, ho fatto un figlio unico. Ora, mi aspetto dei nipoti multipli. Ne vorrei altri due, però deve essere d’accordo anche la moglie di Edoardo. Sarà una femminuccia […] Mi rimbambirò anch’io come ho visto rimbambirsi i miei amici quando hanno vissuto questa esperienza”.

Classe 1992, Edoardo è il figlio di Gerry Scotti, nato dal matrimonio con Patrizia Grosso, sua prima moglie. Mentre oggi il presentatore è legato alla compagna Gabriella Perino. Nato a Milano, ha frequentato la prestigiosa American School of Milan e nel 2013 si è laureato presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore. In seguito si è trasferito a Los Angeles dove ha continuato gli studi, sognando di diventare un regista. Edoardo è cresciuto lontano dai riflettori e il pubblico ha potuto conoscere l’unico figlio di Scotti solo qualche anno fa quando il conduttore l’ha voluto al suo fianco ne Lo show dei record. In quell’occasione il figlio di Gerry ha vestito i panni dell’inviato, seguendo i record all’estero e dimostrando non solo una grande simpatia, ma anche professionalità e una straordinaria padronanza dell’inglese.

Dal 2018 Edoardo Scotti è legato a Ginevra Piola, giornalista Mediaset. I due si sarebbero sposati in gran segreto, senza ufficializzare l’evento, e anche in occasione della nascita di Ginevra non ci sono stati post ufficiali. La piccola sarebbe arrivata il 15 dicembre, regalando alla famiglia Scotti un Natale felice e pieno di sorprese, per la gioia di nonno Gerry che aspettava da tempo di stringere fra le braccia la nipotina.