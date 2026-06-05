La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti si emoziona: “Non è solo un gioco”

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Gerry Scotti

La puntata del 5 giugno de La Ruota della Fortuna ci regala grandissime emozioni e tanti colpi di scena. Lo show, dopo le emozioni della scorsa puntata, si apre con un discorso emozionante di Gerry Scotti. Ma la partita non finisce bene per il giovane campione Gianluca.

La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti si emoziona

Dopo l’ultima commovente puntata della Ruota della Fortuna, Gerry Scotti ha aperto la trasmissione con un lungo discorso. Presentando il campione Gianluca da Fiumicino ha voluto esprimere un pensiero riguardo ciò che era accaduto nella puntata precedente. Arrivato alla Ruota delle Meraviglie infatti il concorrente era scoppiato in lacrime.

“Ti sei ripreso un po’ dall’emozione? – ha chiesto il conduttore – Ti ho già detto ieri: è bello vedere dei ragazzi teneri esprimere ciò che provano. Sbagliamo a seguire lo stereotipo di un uomo che non deve piangere mai o chiedere mai. Questa visione ha causato tantissimi danni. Quindi grazie”.

“Grazie a te Gerry”, ha risposto il ragazzo, ancora emozionato. Ma questo non è stato l’unico momento di riflessione di Gerry Scotti che poco dopo ha parlato del successo de La Ruota della Fortuna e della sua capacità di emozionare il pubblico, tenendolo incollato allo schermo, grazie a colpi di scena eclatanti, ma anche a vittorie commoventi.

“Questo gioco riesce a regalarci emozioni da quasi un anno a questa parte – ha detto emozionandosi -. Non è solo un gioco e di questo io vi sono grato”. Una confessione che anticipa in qualche modo la scelta di Mediaset che per quest’estate ha deciso di non fermare la corsa della trasmissione. La Ruota della Fortuna continuerà ad andare in onda senza nessuno stop, come invece accadrà alla concorrenza con Affari Tuoi. Applausi anche da Samira Lui che per questa serata ha scelto di indossare un abito optical, corto e nelle tonalità del nero e del giallo.

Enzo nuovo campione de La Ruota della Fortuna

E la partita? Nonostante l’incoraggiamento iniziale di Gerry Scotti e le sue parole commosse, Gianluca da Fiumicino non è riuscito a difendere il suo titolo di campione. A sfidarlo infatti sono arrivati due concorrenti particolarmente forti: Nicole ed Enzo.

Quest’ultimo ha stupito Gerry Scotti, dimostrando bravura e intelligenza. Enzo ha dominato la partita, girando la Ruota e indovinando le soluzioni. Sino a quando la Bancarotta ha portato a zero il suo montepremi. Anche in quel caso però il concorrente non si è perso d’animo e all’Ultimo Round, incredibilmente, ha raccolto la bellezza di 14mila euro.

Alla fine è stato proprio lui a spuntarla e a raggiungere insieme a Gerry Scotti la celebre Ruota delle Meraviglie con ben 23.800 euro. Al gioco finale Enzo è riuscito a indovinare il primo e il terzo tabellone, illuminando due buste. La scelta del concorrente è inizialmente ricaduta sulla busta numero 3 che però conteneva solamente 100 euro. A quel punto ha richiesto un cambio e ha trovato il premio da 5mila euro.

L’avventura di Enzo, diventato nuovo campione de La Ruota della Fortuna, si è concluso con un montepremi totale di 28.800 euro.