La Ruota della Fortuna, vince ma non riesce a trattenersi: Gerry Scotti interviene

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

Ufficio Stampa Mediaset Gerry Scotti e Samira Lui a La Ruota della Fortuna

Una vittoria arrivata sul filo di lana, dopo una lunga rincorsa e un finale da protagonista. La puntata del 4 giugno de La Ruota della Fortuna ha regalato uno dei momenti più emozionanti di questa stagione grazie all’impresa di Gianluca, receptionist di Fiumicino, che è riuscito a ribaltare la partita nell’ultimo round diventando il nuovo campione del programma.

A rendere speciale il momento non è stato soltanto il risultato, ma la reazione spontanea del concorrente. Subito dopo aver conquistato il titolo, Gianluca non è riuscito a trattenere la commozione ed è scoppiato in lacrime davanti alle telecamere. Un’emozione sincera che ha coinvolto anche Gerry Scotti, da sempre attento alle storie e ai sentimenti dei protagonisti del game show di Canale 5.

E non è di certo rimasta indifferente neppure la sua co-conduttrice, la splendida Samira Lui.

Tanti colpi di scena e continui ribaltamenti

La serata si era aperta con la sfida tra la campionessa in carica Ludovica, studentessa di Ingegneria Ambientale a Milano, e i due sfidanti Carmela e Gianluca. Fin dalle prime manche la partita si è rivelata particolarmente equilibrata, con continui cambi al vertice della classifica.

Dopo un buon avvio di Carmela e alcuni successi della campionessa, è stato Gianluca a costruire progressivamente la propria rimonta. Determinante si è rivelata la manche Se la sai raddoppi, dedicata ai libri e al tema del miele. Il fiumicinese è riuscito a indovinare entrambe le soluzioni, portando il suo montepremi a oltre 11 mila euro e guadagnando un vantaggio importante sugli avversari.

Il risultato è però rimasto in bilico fino agli ultimi minuti. Anche il Round Express e il Triplete hanno contribuito a mantenere aperta la sfida, con Carmela e Ludovica ancora in corsa per il titolo.

Come spesso accade nel gioco condotto da Gerry Scotti, tutto si è deciso nell’Ultimo Round, la manche che più di ogni altra può stravolgere gli equilibri costruiti durante la puntata. Ed è proprio qui che Gianluca ha trovato la soluzione decisiva che gli ha permesso di chiudere la gara in testa e conquistare il titolo di campione.

Le lacrime del campione e l’abbraccio di Gerry Scotti

La vittoria finale ha avuto un forte impatto emotivo su Gianluca. Appena realizzato di essere diventato il nuovo campione del programma, si è commosso fino alle lacrime. Una reazione che ha colpito il pubblico in studio e lo stesso Gerry Scotti.

Il conduttore ha voluto sottolineare la spontaneità di quel momento, trasformandolo in uno dei passaggi più belli della serata. “La tua commozione ci fa piacere. In un mondo dove gli uomini devono sempre dimostrarsi forti e impassibili, vedere qualcuno emozionarsi per una vittoria è una cosa bella”, ha osservato Scotti, aggiungendo poi con la consueta ironia: “Se vuoi ti porto i fazzoletti, io me li tengo sempre”.

Le immagini della sorella del concorrente, visibilmente commossa tra il pubblico, hanno contribuito ad aumentare l’intensità del momento. Così come quelle di Samira Lui, che non ha mai nascosto la propria empatia.

Quanto ha vinto il nuovo campione Gianluca

La serata de La Ruota della Fortuna non si è però conclusa con la proclamazione del campione. Gianluca ha infatti affrontato anche la tradizionale Ruota delle Meraviglie, riuscendo a completare tutte le prove previste e conquistando tre buste premio.

Dopo aver vinto un weekend a Gardaland e mille euro, ha deciso di seguire il suggerimento del pubblico cambiando la busta inizialmente scelta. Una decisione rivelatasi vincente: all’interno dell’ultima busta c’erano infatti 15 mila euro.

Grazie a questo colpo di fortuna, il nuovo campione ha chiuso la sua prima serata da protagonista con un bottino complessivo di 36.100 euro. Una cifra importante ma soprattutto una vittoria che ricorderà a lungo. Non tanto per il denaro conquistato, quanto per le emozioni che, davanti a milioni di telespettatori, non ha avuto paura di mostrare.