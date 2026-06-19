La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti dà l’annuncio: presto cambia tutto

Ufficio Stampa Mediaset Gerry Scotti e Samira Lui

Nuova puntata de La Ruota della Fortuna stasera 19 giugno: Gerry Scotti e Samira Lui non si fermano nemmeno per l’estate, anzi, il conduttore ha annunciato che le puntate estive della Ruota vanno in onda a partire da lunedì 22 giugno. Per la serata, oltre alla Campionessa Nunzia, hanno giocato Martina, giovane infermiera di Mestre, e Francesco, che progetta schede elettroniche.

La Ruota della Fortuna, cos’è successo nella puntata del 19 giugno

“In vista dell’estate, da lunedì puntate estive, colorazioni diverse, tanta leggerezza, tanto divertimento per la vostra estate”. Così Gerry Scotti ha ribadito la partenza della Ruota in versione estiva da lunedì 22 giugno. Se Stefano De Martino è destinato a fermarsi a luglio con Affari Tuoi, la Ruota non indietreggia e continua a essere una certezza per il palinsesto Mediaset. Già in queste ultime settimane ha dato del filo da torcere a De Martino, per essere tornata in testa agli ascolti, anche se di poco.

La partita è iniziata in modo lento, e poi è diventata discretamente scoppiettante: Martina ha spesso conquistato lo spicchio da 1.000 euro (sbaragliando gli altri sin da subito con una discreta somma), e il round musicale su Raf ha emozionato molti in studio. Per la manche dedicata al Regno degli Animali, il tema della serata è stato il pesce palla: a dare la risposta esatta è stato Francesco, dopo l’iniziale titubanza.

E dopo il Regno degli Animali è venuto il momento “tosto”, come l’ha definito il conduttore, che ha messo sul tavolo il salvadanaio a forma di maialino dal valore di più di 100mila euro: tra due giorni, il Jackpot va in vacanza, perché è in arrivo una nuova manche più a tema estivo. Sì, anche le manche verranno rinnovate (del resto è stato anche il motivo per cui il game show ha ottenuto tanto successo nell’ultimo anno), e verranno inclusi anche gli immancabili tormentoni. E fino alla fine la manche Jackpot ha regalato grandi emozioni: per Francesco, è stata davvero ricchissima, fino a quando non è finito sullo spicchio “passa”. A fare jackpot è stata la Campionessa Nunzia, ma per prendersi la cifra deve vincere la puntata. Purtroppo, però, non è andata così.

Chi ha vinto

Successiva al Jackpot, la manche dedicata alla letteratura, ovvero Se la sai, raddoppi: il libro scelto dagli autori per il tabellone della puntata è stato Cime Tempestose, un grande classico tornato anche recentemente al cinema con Margot Robbie e Jacob Elordi. E naturalmente il tabellone ha riassunto la trama per sommi capi: una storia d’amore nella brughiera inglese. A indovinare, alla fine, dopo il tentativo a vuoto della Campionessa in carica, è stato Francesco, che però non è riuscito a raddoppiare.

Al treno Express la Campionessa in carica e gli sfidanti hanno dato tutto: Nunzia e Francesco sono andati in bancarotta, e poco dopo li ha seguiti anche Martina. “C’è qualche congiunzione astrale strana, la guerra resta bella perché sono tutti e tre bravi, ma sono tutti e tre a zero”. Dopo una manche al cardiopalma, la manche del Triplete è stata conquistata da Francesco. All’Ultimo Round, alla fine, è stato eletto nuovo Campione Francesco, che si è fatto valere per tutta la partita, e infatti è stato definito fenomeno da Gerry e Samira. Tre su tre risposte alla manche finale, dove è riuscito anche a vincere l’auto: in totale, ha portato a casa inoltre 36.800 euro.