Lourdes Maria cacciata da una sfilata: cosa è successo alla figlia di Madonna

Fonte: Getty Images Madonna la trasformista: look ed esibizioni iconiche della regina del pop

Anche i “figli di” a volte piangono. Lo dimostra quanto accaduto a Lourdes Maria Ciccone, primogenita della popstar Madonna che, come la mamma, ha una passione smisurata per la mode e le passerelle di pregio. La modella e influencer si è presentata al fashion show di Marc Jacobs in programma lo scorso giovedì a Manhattan, ma qualcosa è andato storto: la povera Lourdes è stata respinta all’ingresso dell’edificio, senza possibilità di far cambiare idea ai buttafuori. Ma cosa è successo esattamente?

Perché la figlia di Madonna è stata cacciata da una sfilata

Non è stata una buona serata quella di giovedì scorso per Lourdes Maria Ciccone Leone – questo il nome completo della figlia di Madonna -, che non avrebbe mai pensato di diventare protagonista di un increscioso episodio. La modella si è presentata a una sontuosa sfilata organizzata da Marc Jacobs, amico di vecchia data della mamma nonché tra i suoi stilisti preferiti. E fin qui tutto è andato liscio, se non fosse per quanto accaduto subito dopo.

Giunta all’ingresso dell’edificio, infatti, la figlia di Madonna si è ritrovata di fronte a due buttafuori che di fatto le hanno impedito l’accesso all’evento. Cose che capitano, vi direte, ma quando sei l’erede della più grande popstar mondiale e hai i paparazzi sempre al seguito ci vuole poco per far diventare un semplice episodio virale.

Fonte: IPA

Le foto mostrano il palese imbarazzo di Lourdes Maria, che per l’occasione aveva scelto un look total denim di gran tendenza. Stando a quanto riportato da Pagesix, alcune fonti sostengono che la 26enne sia stata cacciata in modo tanto vigoroso per via del suo ritardo. L’evento sarebbe iniziato alle 18 in punto e lei, senza curarsi troppo della puntualità: “Agli invitati è stata persino inviata un’e-mail di follow-up – si legge sulla rivista – in cui si diceva che lo spettacolo sarebbe iniziato puntualmente alle 18:00 e che sarebbero arrivati ​​entro e non oltre le 17:50 ‘per garantire l’ingresso.’ La gente era lì mezz’ora prima”.

A nulla sono valsi i cori dei presenti che cercavano di convincere i buttafuori a suon di “Non sapete chi è?” o “Lasciatela entrare!”. La modella e aspirante cantante è stata costretta a far dietrofront, tornando in macchina piuttosto turbata.

Lourdes Maria sulle orme di mamma Madonna

Potrai anche essere la figlia di una delle più grandi star mai esistite, ma se ti viene richiesta puntualità non c’è scampo. Del resto è pur sempre una forma di rispetto verso chi organizza un evento, ma stavolta c’era un’aggravante: Marc Jacobs è rimasto molto scottato dalle proteste dei suoi ospiti quando, tempo fa, una sua sfilata iniziò con un certo ritardo e da quel momento non ammette eccezioni. Neanche se sei la figlia di Madonna.

Di certo non è una bella pubblicità per Lourdes Maria che, come la madre, ha da sempre una grande passione per la moda, oltre che per la musica. L’abbiamo vista splendida in Jean Paul Gaultier, è stata la musa di Rihanna per la sua campagna di intimo body positive Savage X Fenty e ha avuto la sua prima copertina su Vogue a neanche 25 anni, al fianco di grandi icone di stile come Bella Hadid e Kaia Gerber, figlia di Cindy Crawford.

In ultimo è diventata anche ambassador ufficiale della Maison di Marc Jacobs, cosa che ha dato adito ad alcune voci di corridoio. Secondo alcuni, infatti, l’episodio sarebbe stato nient’altro che una trovata pubblicitaria dello stilista per pubblicizzare la sua nuova collezione inedita di cui – casualmente – farebbero parte proprio i capi indossati da Lourdes. Se fosse così, potremmo dire che gli sia riuscita alla grande.