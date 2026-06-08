Madonna svela a sorpresa Confessions II – The Film

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IPA Madonna

Madonna non smette di stupire e questa volta lo fa presentando a sorpresa Confessions II – The Film, il cortometraggio che anticipa l’uscita del nuovo attesissimo album.

Madonna svela Confessions II – The Film

Il prossimo 3 luglio uscirà Confessions II, nuovo album di Madonna. Nell’attesa la popstar ha voluto sorprendere i suoi fan con l’uscita di un cortometraggio musicale. Si tratta di Confessions II – The Film, uscito sul suo canale Youtube. Diretto da David Toro e Solomon Chase (Torso), il corto dura 13 minuti e rappresenta il seguito di Confessions on a Dance Floor, il famosissimo album di Madonna che nel 2005 segnò il suo ritorno in grande stile sulla scena internazionale con brani che scalarono le classifiche di tutto il mondo.

Il cortometraggio è stato presentato al Tribeca Festival di New York in anteprima con una proiezione privata. Confessions II – The Film unisce musica, performance e immagini, dando vita ad una narrazione coinvolgente che svela il nuovo album e il percorso discografico scelto da Madonna.

Per l’occasione la popstar ha voluto accanto a sè un cast internazionale, con volti noti di moda, musica e cinema, fa Julia Garner a Gwendoline Christie, passando per Kate Moss, Benedict Cumberbatch, Rupert Grint e Sabrina Carpenter. Presente anche la figlia della cantante, Lourdes Leon.

I look firmati Dolce&Gabbana

A curare gli abiti di scena Dolce&Gabbana. La maison ha attinto alle collezioni recenti, ma anche ai suoi archivi storici per creare dei look strabilianti. Moda e musica in Confessions II – The Film si intersecano.

Il cortometraggio svela ben sei brani del nuovo album, fra cui spiccano One Step Away, Good for the Soul, Read My Lips e Danceteria. Quest’ultima canzone celebra il club che consacrò la carriera di Madonna negli anni Ottanta, rendendola una star.

Secondo quanto svelato dalla stessa Madonna, il cortometraggio è stato pensato “come un’unica esperienza immersiva in cui musica e immagini in movimento si fondono”.

Le immagini alternano scenari naturali e ambientazioni urbane, fra danza, estetica futurista e look favolosi. “Non voglio fare musica priva di significato – ha spiegato la popstar -. Voglio fare musica che parli di qualcosa. La musica dance ti fa muovere il corpo e ti fa sentire il battito. È come connettersi con l’universo, connettersi con gli altri esseri umani”.

Dopo il live a sorpresa a Times Square, Madonna si prepara a tornare sul palco, dimostrando, ancora una volta, la sua forza creativa e il suo talento. Il film rafforza anche l’immaginario estetico della cantante, svelando anche il legame fortissimo con Domenico Dolce e Stefano Gabbana che ha consentito negli anni di costruire un linguaggio visivo riconoscibile, legato ad una visione di libertà e creatività.

“La nostra amicizia risale a tanto tempo fa: eravamo giovani artisti pronti a sfidare le convenzioni, con la stessa voglia di provocare e restare coerenti con noi stessi”, aveva raccontato la cantante a Repubblica.