IPA Madonna

Serviva un vero turbine per ravvivare il Coachella 2026 che, nonostante un Justin Bieber tornato alle origini e i look sempre tutti da commentare delle star, fino a oggi non aveva riservato grandi emozioni. Ci ha pensato Madonna a rendere onore allo spettacolo della kermesse musicale (e stilistica) targata USA più attesa dell’anno. A sorpresa si è presentata sul palco in duetto con Sabrina Carpenter, ripercorrendo, a vent’anni dal debutto al Festival, la sua carriera, tra hit immortali e nuove uscite. Inconfondibile e provocatoria, la pop star ha travolta il Coachella con un look lingerie sensuale e sopra le righe… la sua firma di sempre.

Madonna al Coachella 2026 a sorpresa: lo show con Sabrina Carpenter

Iconica, memorabile. Madonna non passa inosservata, mai. Così è stato (e sarà) per l’esibizione a sorpresa al Coachella 2026 in duetto con Sabrina Carpenter. La sera di venerdì 17 è arrivata come ospite speciale al Festival, per esibirsi e regalare ancora una volta, momenti di indiscutibile show. Madonna è salita sul palco da headliner del secondo weekend.

Inutile dire che la folla si è lasciata andare a urla di giubilo nel momento esatto della sua apparizione e, tra vecchi successi e nuove hit, ha dato lustro alla kermesse.

“Probabilmente è la prima volta che mi esibisco con qualcuno più basso di me”, ha scherzato con il pubblico facendo riferimento alla collega con lei in scena. Sabrina Carpenter è stata sicuramente all’altezza dell’evento, da grande artista e da grande fan di Madonna. Basti ricordare che agli MTV Video Music Awards del 2024 aveva indossato lo stesso abito bianco di Bob Mackie che il suo idolo aveva scelto per gli Oscar del 1991.

Solo pochi giorni fa Madonna ha annunciato la tanto attesa data d’uscita del suo nuovo album Confession on a dance floor II (il 3 luglio) e agli spettatori del Coachella ha regalato il primo ascolto per intero di I Feel Free, il primo brano della tanto attesa uscita. Un momento iconico, poiché la performance ha segnato i vent’anni dal debutto proprio sullo stesso palco.

Il debutto vent’anni prima

Non solo un’eco dal passato, ma anche un esempio tangibile della sua anima artistica mutevole ma sempre guidata dal proprio talento. Madonna ha indossato lo stesso look lingerie di vent’anni prima, con la stessa sensualità e anima rock.

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“Vent’anni fa esatti mi esibivo a Coachella”, ha dichiarato Madonna stessa durante il concerto, “Ero nella dance tent ed è stata la prima volta che ho eseguito Confessions on a Dance Floor Pt. 1 in America, ed è stata un’emozione enorme per me. Potete immaginare quindi che emozione sia tornare vent’anni dopo con gli stessi stivali, lo stesso corsetto, la giacca che avevo prima, una giacca Gucci. È come un cerchio che si chiude, capite? Ed è molto significativo per me”. È poi tornata al Coachella nel 2015, accompagnando Drake nel set di chiusura.