Madonna, che paura! Concerto a sorpresa e acrobazie dal parapetto

Madonna ha bloccato Times Square con un concerto a sorpresa per inaugurare il mese del Pride e promuovere il nuovo album. E ha voluto stupire come sempre: 67 anni e non sentirli

Getty Images Madonna la trasformista: look ed esibizioni iconiche della regina del pop

Madonna, a 67 anni suonati, non sa più cosa inventarsi per tenere alta l’attenzione e dimostrare di essere ancora, nonostante il passare del tempo, quell’icona di trasgressione e provocazione degli anni ’80. Un po’ per convinzione, un po’ per strategia, in vista dell’uscita del nuovo disco, la regina del pop ha sorpreso e bloccato Times Square, a New York, con un concerto pop-up a sorpresa per inaugurare il mese del Pride e promuovere il suo imminente album, Confessions II, in uscita il 3 luglio. L’evento, organizzato in collaborazione con l’applicazione Grindr, ha attirato una folla oceanica nel cuore di Manhattan trasformando la piazza in una gigantesca pista da ballo all’aperto. E Mrs Ciccone, fasciata in un corsetto rosa confetto, tra movenze sexy e ammiccamenti ai fan sottostanti in delirio, ha pensato bene di tantare di scavalcare la ringhiera trasparente posizionata per motivi di sicurezza, e restare per qualche secondo in bilico, scatenando reazioni tra il preoccupato e il divertito.

La popstar si è esibita con sei brani alternando grandi classici dell’album Confessions on a Dance Floor del 2005 (Hung Up, Get Together, I Love New York) a canzoni inedite (I Feel So Free, Bring Your Love, Love Sensation). Tra i brani presentati spicca Bring Your Love, una collaborazione nata dopo l’apparizione a sorpresa di Madonna nel set di Sabrina Carpenter all’ultimo Coachella Festival.

Negli ultimi anni Madonna ha consolidato ulteriormente il rapporto con la comunità LGBTQ+, partecipando a eventi e frequentando locali simbolo della cultura queer. Una strategia che potrebbe tradursi in un rinnovato interesse per la sua musica, anche se resta da vedere quale impatto avrà in termini di vendite e ascolti.

Getty Images

Tra provocazioni e colpi di testa, Madonna sembra ribadire a gran voce di non avere nessuna intenzione di andare in pensione e di studiarle tutte per mantenere lo scettro di regina del pop che colleghe ben più giovani hanno cercato nel tempo di strapparle. Lei sul trono ci sta ancora comodamente e tra i vari record da conquistare, resta quello di sovrana più longeva della scena musicale. Da spartire, per ora, con un altro fenomeno del pop, ancora più incredibile e leggendario: Cher.