“Belen Rodriguez incinta del terzo figlio”: pare proprio di sì

Fonte: Getty Images Michelle Hunziker e Belen alla MFW 2022: l’eleganza senza tempo del tailleur

Belen Rodriguez è incinta del terzo figlio? Il secondo con Stefano De Martino? La risposta a questa domanda “sembra un sì“. I fan della showgirl ne sono più che convinti, anche perché Deianira Marzano, la donna che sa in anticipo tutto di tutti i vip, ha fatto notare il dettaglio rivelatore sul profilo Instagram della presentatrice delle Iene.

Belen Rodriguez incinta per la terza volta

Dunque, Belen Rodriguez sta per diventare mamma per la terza volta, dopo Santiago e Luna Marì. Il padre del bebè in arrivo sarebbe ovviamente Stefano De Martino col quale le cose sono tornate ad andare a gonfie vele. Come avviene in questi casi, i diretti interessati non hanno proferito parola, lasciando avvolta nel mistero questa terza gravidanza. Ma gli indizi ci sono e sono anche molto evidenti. Ma procediamo con ordine.

Belen condivide su Instagram una delle sue tante foto. In questo caso si tratta di uno scatto in bianco e nero che la ritrae di profilo, lei guarda da un lato, indossa un top corto che lascia scoperta la pancia e un paio di pantaloni a culotte. Si direbbe un’immagine neutra, bellissima, ma che dice poco sulla gravidanza in questione, anche perché non c’è nemmeno l’ombra di una curva sospetta. Ma la questione è più sottile.

Tra i commenti qualcuno scrive alla showgirl: “Belen aspetti il 3 bimbo???????❤️”. Una domanda diretta e alquanto indiscreta che le viene rivolta come un fulmine a ciel sereno, perché nessuno aveva parlato di una nuova gravidanza per lei. La questione sembra nascere dalla semplice curiosità di uno dei suoi tanti fan. Ma sorprendentemente Belen mette like al commento. Il “cuoricino” della Rodriguez non passa inosservato agli occhi attenti di Deianira Marzano che subito diffonde l’indiscrezione nelle Storie del suo profilo Instagram: Belen ha messo like alla domanda sulla sua terza gravidanza.

Belen incinta? Pare sia un sì

Che ci sia un bambino in arrivo sembra quasi certo, se la signora del gossip italiano ha deciso di diffondere la reazione della showgirl. E sotto alla domanda indiscreta si scatena il dibattito. I follower di Belen sono convinti che lei sia incinta. “Mi pare sia un Sì“, commenta qualcuno e altri confermano: “si😍”; “Lei ha messo like”. “non dono sicura ma @deianiramarzanofficial ha detto che Belen ha messo like alla tua domanda”. A dir la verità ci sono anche degli scettici: “ma io non vedo “pancia” come lo avete capito?” e ancora: “io non vedo nulla di nuovo 😮”. D’altro canto, i più sensibili alle piccole differenze commentano: “ha cambiato viso😍”.

D’altro canto, se Belen fosse davvero incinta, si giustificherebbe la sua assenza alle Iene nella puntata del 14 marzo. La showgirl si è giustificata dicendo: “Ora sto bene ma ho avuto bisogno di fermarmi per qualche giorno, resettando la macchina e facendo il tagliando (ride, ndr). Perché in fondo è una macchina di una certa età (38 anni, ndr)”. Un’affermazione sibillina che subito era apparsa come una mezza verità, insomma dietro queste parole c’è il sospetto di qualcosa di non detto. Si era perfino pensato a una crisi con De Martino, ma adesso appare più chiaro che al contrario i due aspettano un altro figlio.