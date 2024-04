Fonte: Getty Images Belen Rodriguez

Potrebbe esserci un uomo misterioso nella vita di Belen Rodriguez. La showgirl e conduttrice si è presa un lungo periodo per pensare a se stessa: dopo la separazione da Stefano De Martino, i presunti tradimenti, l’abbandono alla conduzione di Tu Sì Que Vales e Le Iene, ha lavorato su se stessa. E ora vuole rifiorire completamente. Nonostante da sempre condivida i dettagli sulle sue storie, questa volta è diverso: sarebbe la nuova manager a vietarle di fare “troppo gossip”.

Belen Rodriguez, perché si parla di un nuovo e misterioso amore

Amore, flirt, fiamma… sappiamo ben poco di questo presunto legame. Ad averlo anticipato è stata l’esperta di gossip Deianira Marzano, che nella giornata del 6 aprile ha condiviso sul suo profilo uno scatto della frequentazione di Belen Rodriguez. “Se lo è portato assieme ai figli dagli amici in Liguria”. Pare, dunque, che la nuova frequentazione esista, ma che non sapremo molti più dettagli, almeno non nell’immediato.

Le pagine di cronaca rosa, del resto, negli ultimi anni sono state fin troppo cariche di dettagli: il matrimonio con Stefano De Martino, i tre tentativi per far funzionare le cose (finiti nel vuoto), la storia con l’imprenditore Elio Lorenzoni, giunta al termine. Poi, il presunto flirt con il cestista Bruno Cerella, che Belen Rodriguez ha smentito sui social. Solamente qualche settimana fa si è mormorato della nuova fiamma. “Bruno Cerella non è più nel suo radar, l’ha salutato. Ha un amore segreto. Solo che deve tenere tutto nascosto e muoversi con discrezione. Ha una nuova manager che le vieta di fare troppo gossip“. Naturalmente, siamo di fronte a un rumor, quindi bisogna prendere con le pinze questa informazione fino a conferma (o smentita).

La rinascita di Belen Rodriguez

Al di là delle indiscrezioni, per Belen Rodriguez è iniziato un nuovo percorso. Dopo mesi di tensioni, l’abbiamo vista insieme al suo ex storico, Stefano De Martino: l’ex coppia è andata a prendere Santiago a scuola. Un momento per trascorrere del tempo tutti insieme, come una famiglia allargata. E non è meno importante il ritrovato legame di Belen Rodriguez con Antonino Spinalbese: invece di continue lotte, di tensioni, di frecciate sui social, la conduttrice sta seguendo la strada della riappacificazione.

Secondo le ultime indiscrezioni, in ogni caso, la Rodriguez starebbe facendo di tutto pur di entrare nel cast di Ballando con le Stelle, il dance show condotto da Milly Carlucci. “Belen Rodriguez a Ballando con le Stelle! In corso c’è una segretissima trattativa tra la showgirl argentina e il talent di Rai Uno”, ha scritto Amedeo Venza, esperto di gossip. “Come potete notare spesso nelle sue storie, la si vede praticare danza con più intensità rispetto al solito. Questo proprio perché Belen parteciperà come concorrente al talent di Milly Carlucci e si sta già preparando per vincere”. La trattativa, quindi, sarebbe già in corso, ma, sempre in base ai rumor, il cachet richiesto dalla Rodriguez sarebbe troppo alto: la Rai vorrebbe trovare un compromesso. Ci riusciranno? Solamente il tempo ce lo dirà. Ma di certo sarebbe un bel ritorno in TV per la Rodriguez.