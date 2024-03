Belen Rodriguez, parla Bruno Cerella: “Ci divertiamo insieme”

Fonte: IPA Bruno Cerella e Belen

Da alcune settimane, complici avvistamenti per le vie di Milano ed indizi sui social, si parla di una presunta frequentazione tra Belen Rodriguez e il giocatore di basket Bruno Cerella. Un flirt già smentito dalla showgirl argentina, su cui è intervenuto di recente anche il cestista di Bahía Blanca: “Siamo grandi amici” ha rivelato in un’intervista. Eppure, dopo l’addio ad Elio Lorenzoni, sono in molti a sperare che il cuore della conduttrice possa tornare a battere per amore.

Bruno Cerella su Belen: “Siamo grandi amici”

Nonostante sia piuttosto restìo al gossip, Bruno Cerella ha deciso di spiegare come stanno realmente le cose tra lui e Belen Rodriguez, che in molti indicano come sua attuale fidanzata. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, il giocatore di basket ha rivelato: “Le confermo che siamo grandi amici, ci fa molto piacere condividere del tempo insieme, ci facciamo grandi risate”. L’atleta non ha potuto comunque fare a meno di tessere le lodi della showgirl: “Beviamo il mate insieme come tutti gli argentini, ci divertiamo a godere della reciproca compagnia. Solo questo, non avrei altro da aggiungere. Quando siamo insieme, Belen riesce a farmi uscire dalla mia serietà in fondo, mi fa divertire e mi fa divertire tanto”.

Insomma, Belen Rodriguez e Bruno Cerella sarebbero soltanto amici, e le loro uscite non avrebbero (almeno per il momento) nessuna connotazione romantica. D’altro canto, anche la conduttrice qualche giorno fa aveva smentito la liaison con una frase piuttosto lapidaria sui social: “Fidanzata? Sì, con mio figlio” aveva scritto a caratteri cubitali su una Instagram Stories in compagnia del figlio Santiago. E ad un fan che la invitava ad iniziare una vita da sola, aveva risposto senza mezzi termini: “Io sono single, sono solo dicerie”.

Belen Rodriguez e il presunto flirt con Bruno Cerella

Le voci di una possibile frequentazione tra Belen Rodriguez e Bruno Cerella si susseguono da alcune settimane. A lanciare l’indiscrezione, era stato per primo Fabrizio Corona, a cui aveva fatto presto eco il settimanale Chi: proprio il magazine, aveva infatti pubblicato alcuni scatti che ritraevano la showgirl in compagnia del cestista argentino dopo una cena a Milano.

“Cerella ha riaccompagnato Belen a casa. Si sono mossi con circospezione uscendo dal garage, ma quando hanno notato la presenza dei fotografi ormai non potevano più nascondersi” riportava il settimanale. Indiscrezioni avvalorate da diversi indizi sui social, oltre che dai “presunti trascorsi” tra i due: secondo i ben informati, infatti, la Rodriguez e Cerella avrebbero già avuto una breve frequentazione nel 2018, prima che lei si fidanzasse con Andrea Iannone.

Qualunque sia la natura della relazione con Bruno, una cosa è certa: Belen ha certamente detto addio ad Elio Lorenzoni. Da gennaio si parlava infatti di una forte crisi, che la coppia non pare essere riuscita a superare: nonostante non abbia mai pubblicamente confermato la rottura, la showgirl ha progressivamente eliminato dai social ogni traccia dell’imprenditore bresciano. Nel cuore di Belen, come ha ribadito lei stessa, al momento ci sarebbe spazio solo per suo figlio. Con buona pace degli esperti di gossip.