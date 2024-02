“Belen Rodriguez ha un nuovo fidanzato”, chi è Bruno Cerella

Fonte: Getty Images Belen Rodriguez

Belen Rodriguez potrebbe vivere una nuova storia d’amore. Secondo le indiscrezioni, infatti, la showgirl avrebbe terminato la sua relazione con Elio Lorenzoni e starebbe frequentando, adesso, una sua vecchia conoscenza. Si tratta di Bruno Cerella. Da diverse settimane, infatti, alcuni indizi social fanno pensare a una loro frequentazione, in parte confermata, adesso, da uno scatto condiviso da entrambi su Instagram. Infatti Belen Rodriguez ha postato una foto in compagnia di Bruno Cerella e altre due persone, scattata durante una cena divertente a suon di balli, che ha avuto luogo nel corso dell’ultimo weekend. Tra i due si tratta solo di amicizia o si è accesa la scintilla dell’amore?

Bruno Cerella, chi è il presunto fidanzato di Belen Rodriguez

L’ultimo anno è stato davvero pieno di cambiamenti per Belen Rodriguez. Infatti la showgirl argentina ha concluso, prima dell’estate, la sua lunga e tormentata relazione con il marito Stefano De Martino. La rottura tra i due personaggi noti dello spettacolo italiano ha lasciato, però, in lei degli strascichi importanti, visto che Belen Rodriguez ha rivelato di aver sofferto, in questi mesi, di depressione. Ad aiutarla nel momento più complicato di tutti, Elio Lorenzoni, amico di vecchia data con cui la conduttrice televisiva ha intrecciato un’intensa storia d’amore. I due sono stati protagonisti di weekend romantici da sogno e di un viaggio in Argentina nel periodo di Capodanno.

In seguito, però, l’imprenditore bresciano non è apparso più in nessun contenuto digitale della showgirl, che ha cominciato a viaggiare da sola, prima in Scozia e poi a Dubai. Le voci di una rottura tra i due sono diventate, così, sempre più insistenti e mai smentite dalla coppia. Adesso, però, i rumors vogliono Belen Rodriguez accanto a un nuovo uomo: Bruno Cerella.

Il nuovo presunto fidanzato di Belen Rodriguez è un suo connazionale, che vive in Italia da diversi anni. Lo sportivo è un rinomato giocatore di basket ed è nato a Bahía Blanca il 30 luglio 1986. Nella sua carriera da cestista, Bruno Cerella ha portato a casa diversi successi: due Coppe Italia, una Supercoppa e due campionati nazionali. Già nel 2018 si parlava di un flirt tra il giocatore di basket e la showgirl argentina.

Belen Rodriguez e Bruno Cerella, gli indizi

Sembra proprio che Belen Rodriguez abbia voltato nuovamente pagina in campo amoroso, chiudendo la storia d’amore con Elio Lorenzoni e, secondo le indiscrezioni, cominciando un flirt con Bruno Cerella. L’ipotesi di una loro frequentazione è nata da un indizio social. Belen Rodriguez, infatti, ha condiviso la foto di un quadro e, nello stesso giorno, anche lo sportivo ha postato uno scatto davanti a quella precisa opera d’arte.

Ciò è bastato per far sospettare di una loro frequentazione, adesso confermata, da una foto condivisa da entrambi. Nel corso dell’ultimo weekend, infatti, i due hanno partecipato a una cena con altre persone e si sono concessi uno scatto social. La presunta coppia si trovava in un ristorante milanese, esperto in cucina argentina. Nel corso della serata la conduttrice televisiva si è lasciata andare, anche, alle danze. Belen Rodriguez e Bruno Cerella, quindi, hanno passato la serata insieme ma ancora non è noto se i due siano amici o qualcosa di più.