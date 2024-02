Belen Rodriguez ha svelato di essersi recata in Scozia, dalle foto, però, sembra che non ci sia accanto a lei Elio Lorenzoni

Fonte: Getty Images Belen Rodriguez

Gli ultimi mesi sono stati per Belen Rodriguez piuttosto turbolenti. La showgirl, infatti, ha deciso di raccontarsi senza filtri, svelando i suoi rapporti sia con Stefano De Martino, che con Antonino Spinalbese, i papà dei suoi due figli Santiago e Luna Marì. La conduttrice televisiva, dopo aver chiuso entrambe queste relazioni, ha raccontato ai suoi sostenitori di star vivendo un momento pieno d’amore, al fianco di Elio Lorenzoni. L’imprenditore è una vecchia conoscenza della star televisiva e, tra i due, dopo circa un decennio d’amicizia, è scoppiato improvvisamente l’amore nel corso della scorsa estate.

Di recente, però, le voci delle crisi tra i due fidanzati si rincorrono. Ad alimentarle anche lo scoop lanciato da Fabrizio Corona, che è intervenuto sulla questione, confermando la fine della relazione della sua ex fidanzata. Belen Rodriguez, dal canto suo non conferma e non smentisce, ma ha deciso di volare via dall’Italia. La showgirl argentina si trova, adesso, in Scozia. Sarà da sola?

Belen Rodriguez, il viaggio in Scozia

Belen Rodriguez ha superato, nel corso dello scorso anno, un periodo davvero complicato. Infatti la conduttrice televisiva ha chiuso la sua collaborazione con Mediaset e, in seguito, ha affrontato la separazione dal marito Stefano De Martino. Il periodo complicato a livello affettivo si è tradotto in dei problemi di salute per la showgirl argentina, che è arrivata a soffrire di depressione, come da lei raccontato in recenti interviste. Belen Rodriguez, inoltre, nel salotto di Domenica In da Maria Venier ha anche svelato i numerosi tradimenti subiti dall’ex ballerino di Amici.

La conduttrice televisiva, però, ha svelato anche la sua felicità per il suo nuovo rapporto amoroso con Elio Lorenzoni, che le ha anche donato un meraviglioso anello di fidanzamento. La coppia, ormai, sembrava vicina all’altare, ma, di recente, si rincorrono sempre più le voci di una crisi tra i due. Infatti Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni non appaiono da un po’ in coppia nelle foto condivise sui social network e, neanche adesso che la conduttrice tv è in viaggio, l’imprenditore appare al suo fianco.

Belen Rodriguez, infatti, ha condiviso alcuni contenuti digitali sul suo canale Instagram ufficiale, svelando di essersi recata in Scozia. Nel paese oltre Manica, la showgirl argentina vive in un tipico cottage della campagna scozzese. In tutte le foto e i video postati dalla conduttrice tv, però, non si scorge la presenza di qualcuno accanto a lei. Belen Rodriguez sembra stia viaggiando da sola, senza i figli o il fidanzato.

Belen Rodriguez, l’indizio della crisi?

Belen Rodriguez ha voluto condividere diversi scatti del suo nuovo viaggio in Scozia, dopo aver fatto sognare i suoi followers con i tanti contenuti postati dal meraviglioso viaggio in Argentina. In quel caso insieme alla conduttrice televisiva c’era il fidanzato Elio Lorenzoni che, adesso, sembra assente.

Una foto in particolare sembra confermare la crisi tra i due. Infatti Belen Rodriguez ha condiviso un ritratto fotografico della sua mano, dove non si scorgerebbe l’anello di fidanzamento. Molti gli utenti che hanno chiesto alla showgirl argentina notizie sulla sua situazione amorosa: “Belen dove hai lasciato il fidanzato e scappato via anche lui”, “Ed elio? Tutto questo grande amore. Te lo volevi sposare e non l avresti fatto scappare. Era tutto troppo esagerato” e ancora “Belu come mai di nuovo single? Ogni volta dura di meno , il prossimo saresti per un ora o mezz’ora?”.

La conduttrice televisiva, però, ha deciso di rispondere solo ai commenti positivi, svelando il libro che sta leggendo: “Il segreto della donna più felice del mondo” di Francesco Sole.