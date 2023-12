L’intervista di Belen Rodriguez a Domenica In ha suscitato una serie di reazioni. Prima fra tutte, quella dell’ex marito Stefano De Martino che ha replicato poche ore dopo dalla poltrona di Che tempo che fa. Ora, a distanza di giorni, a parlare è stato anche il suo ex Gianmaria Antinolfi, con il quale ha avuto un breve flirt in passato ma che ancora nutre per lei sentimenti di profonda stima.

Le parole di Gianmaria Antinolfi per Belen

Sentito da Sdl.TV, l’ex concorrente del GF Vip si è soffermato a parlare di Belen Rodriguez e della sua personalità, che reputa molto valida: “Posso solo parlare benissimo di lei, spero che inizi a pensare di più a se stessa”, ha spiegato, “Ho sempre detto che voglio molto bene a Belen e la incontro sempre con grande piacere, quindi sono soltanto contento che adesso stia bene”, commentando il periodo felice che sta vivendo la showgirl argentina al fianco del nuovo fidanzato Elio Lorenzoni.

Sui presunti tradimenti di Stefano De Martino, invece, ha detto: “Io penso, in generale, che quando una storia finisce ci siano delle ragioni importanti alla base, per le quali questa storia è finita. Poi rimetterla insieme e riprovarci è sempre una perdita di tempo. Quando il bicchiere è rotto, è rotto. Non si rimette insieme. Io parto da questo presupposto. Se ci provi una volta, due volte, tre volte, insomma…Alla stessa azione, non corrisponde mai un risultato diverso”.

La sua speranza per il futuro

Ora che è riuscita stare meglio, dopo un periodo particolarmente buio, Belen Rodriguez sta vivendo un sogno con Elio Lorenzoni, che vorrebbe sposare molto presto. E così, il suo ex Gianmaria Antinolfi, le ha voluto dare un consiglio che potrebbe rivelarsi molto valido: “Magari questa volta davvero se n’è resa conta. Magari comincerà a pensare un po’ più a se stessa. Io sono molto contento per lei. Glielo auguro. Io posso solo parlare benissimo di lei. Lei è una persona strapiena di energia, con mille argomenti. È giusto che sia felice e che venga valorizzata come deve essere”.

Dopo l’addio a Tu Sì Que Vales e Le Iene, per la showgirl argentina si è aperto un lungo periodo di riposo nel quale ha deciso di dedicarsi ai suoi progetti personali e alla famiglia. L’intenzione è certamente quella di tornare in televisione ma c’è tempo. Dopotutto, quando ha scelto di allontanarsi dal suo lavoro era in un momento delicatissimo per la sua salute, della quale ha deciso di prendersi cura con un ricovero di 20 giorni in una clinica di Padova. Da qui, è partito la sua lenta risalita che oggi sta procedendo a gonfie vele.

Intanto, la storia d’amore con Elio Lorenzoni non potrebbe andare meglio. Lui vorrebbe sposarla, appena ottenuto il divorzio da Stefano De Martino, ma nel frattempo si sta dedicando a lei con grande attenzione. Ed è quello che ha sempre desiderato. C’è anche spazio per un altro figlio, dopo Santiago e Luna Marì, che potrebbe presto coronare il loro sogno d’amore iniziato nell’estate del 2023.