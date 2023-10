Cosa sta succedendo a Belen Rodriguez? Dopo le dichiarazioni di Fabrizio Corona a Domenica In sul suo stato di salute e l’evidente dimagrimento della showgirl e conduttrice, in molti hanno espresso preoccupazione. “È molto fragile, in questo momento non sta bene”. La Rodriguez sarebbe stata avvistata in una clinica di Padova, a Villa Maria.

Belen Rodriguez in clinica a Padova: l’indiscrezione

A darne la notizia è Il Gazzettino, a seguito delle numerose segnalazioni. Belen Rodriguez, infatti, sarebbe stata avvistata in una clinica di Padova nei giorni scorsi. La testata ha provato a mettersi in contatto con la struttura, ma – come è giusto che sia – non sono stati fatti commenti. “Non parliamo, non diamo informazioni sui pazienti”. A questo punto, è bene sottolineare che stiamo parlando di indiscrezioni, come quella che vorrebbe la Rodriguez ormai a Brescia a vivere con il nuovo fidanzato, Elio Lorenzoni.

La notizia, però, ha alimentato la preoccupazione sul suo stato di salute. Tuttavia, vige il massimo riserbo: nessuna dichiarazione al momento è arrivata dalla famiglia. Stando a TgCom24, mamma Veronica Cozzani è stata spesso vicina alla figlia. A prendersi cura dei figli di Belen – Santiago e Luna Marì – sono proprio i nonni Rodriguez e i rispettivi padri, oltre che gli zii, Cecilia e Ignazio.

Come sta Belen Rodriguez: il dimagrimento e gli ultimi difficili mesi

Non si arrestano, dunque, le voci sulle condizioni di salute di Belen Rodriguez. Gli scorsi mesi non sono stati affatto facili: l’addio a Mediaset, dopo aver lasciato la conduzione di Tu Sì Que Vales e Le Iene; la rottura con Stefano De Martino, per la terza volta; il flirt con Elio Lorenzoni, che conosce da tanti anni, e che oggi si è trasformato in qualcosa di più; o ancora il dimagrimento, confermato da lei stessa su Instagram. “Ho perso 7 kg, sono stati mesi difficili”. Per rispetto, però, non è giusto fare ipotesi: come detto da Mara Venier a Domenica In, la Rodriguez tornerà in televisione quando se la sentirà.

Non è nemmeno chiaro se la Rodriguez abbia fatto visita a qualcuno a Padova, o altro. Tuttavia, lei stessa aveva saltato l’ospitata da Alessandro Cattelan a Stasera C’è Cattelan proprio per motivi di salute, confermati in seguito da Fabrizio Corona a Domenica In. Al momento, in ogni caso, secondo le indiscrezioni riportate da Deianira Marzano, vivrebbe a Brescia a casa di Elio Lorenzoni e avrebbe affidato i suoi amati figli alla cura dei padri e della famiglia Rodriguez.

“Ti posso dire che da un mesetto si è trasferita a Brescia. Vive con il nuovo fidanzato lì, ma da sola. I figli sono rimasti a vivere a Milano con i nonni Rodriguez e i rispettivi padri”. Per il resto, nessuna smentita o conferma da Belen, che su Instagram ha solo fatto un riferimento a una citazione di Elio Germano. “Bisognerebbe far teatro nelle scuole perché l’esercizio di mettersi nei panni degli altri ci renderebbe una società migliore”. La speranza che condividono tutti, fan e amici vip, è che Belen possa presto ritrovare la pace e la serenità.