“Belen sta male”: la frecciata di Alessandro Cattelan

Il 26 settembre 2023 è una data “zero” per Belen Rodriguez. Non avrebbe potuto esserci, di fatto, un’altra data così favorevole e sfavorevole al contempo: su Rai2, infatti, è andata in onda l’intervista di Francesca Fagnani a Stefano De Martino, che ha chiarito la sua posizione in merito alla fine del loro matrimonio. Ma la Rodriguez avrebbe dovuto prendere parte alla prima puntata del programma Stasera C’è Cattelan: alla fine, dopo aver cambiato idea, non è andata. Ma Alessandro Cattelan se l’è legata al dito (davvero), offrendo uno sketch dal sapore di vendetta.

Alessandro Cattelan si vendica di Belen Rodriguez tra frecciate e ironia

Facciamo un passo indietro. Dopo l’addio a Mediaset, Belen Rodriguez non è mai stata così lontana dalla televisione. Si è chiacchierato di un suo ritorno in Rai, ma soprattutto si è parlato della sua presenza nella prima puntata di Stasera C’è Cattelan, il programma condotto da Alessandro Cattelan. Ha dato, però, forfait, dopo aver confermato in prima battuta la sua presenza: durante la conferenza stampa dello show, Cattelan ha spiegato i presunti motivi.

Cosa fare, in questi casi? Si assicurano gli ascolti con uno sketch al vetriolo. “Stasera avremo Annalisa, Tedua e poi ovviamente sarà qui con noi Belen! No, non c’è è andata via. In realtà nemmeno è venuta. Adesso vi svelo cosa è successo davvero”. Dopo, dunque, tutte le notizie in merito, Cattelan ha deciso di mandare in onda nient’altro che la verità.

“Abbiamo invitato Belen, lei ha accettato, bello, ero felice. Ci siamo sentiti al telefono e lei mi ha detto ‘Ale, non vedo l’ora di venire così faremo tante cose divertenti’. Tutto bene. Poi a un certo punto anticipano la puntata di Belve in cui ci sono ospiti due dei suoi ex fidanzati, Corona e Stefano De Martino. Mi sono detto ‘perfetto, dal punto di vista televisivo è perfetto’”. Ma niente si è rivelato perfetto, anzi: un piccolo disastro in piena regola.

“Belen non sta bene”: perché non è andata a Stasera c’è Cattelan

Stando a Cattelan, la motivazione della mancata ospitata di Belen Rodriguez sarebbe da ricondurre al suo stato di salute. “Però lì ci dicono che Belen non verrà perché non sta molto bene. E io c’ho creduto, cioè, ci credo tutt’ora. Anzi le auguro di rimettersi. Pare non stia bene, non riusciva a venire questa sera. Ieri però ha pubblicato questa storia su Instagram. Eccola con un bicchiere, credo sia all’Asl, mi sembra l’Asl questa”.

Poi, Cattelan ha voluto ulteriormente rincarare la dose. Del resto, quando un ospite conferma la propria presenza, si innescano i meccanismi: si inizia a lavorare, di fatto, all’ospitata. Così ha aggiunto che questa sarebbe già la seconda volta che Belen “tira il pacco ai suoi programmi”. Insomma, una data da dimenticare per Belen, a dir poco.

Quale sarà la risposta della showgirl? Andrà davvero da Mara Venier a Domenica In per parlare della sua situazione sentimentale, come anticipato da Davide Maggio? Di certo, adesso la situazione si è ulteriormente complicata. Al suo fianco, però, c’è l’imprenditore Elio Lorenzoni. Ma gli ultimi mesi sono stati davvero complicati per lei, tanto che ha ammesso di avere perso 7 kg. Non resta che attendere la replica.