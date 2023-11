Dopo l'assenza da “Stasera c’è Cattelan”, Belen Rodriguez tornerà in Rai, questa volta ospite di "Domenica In"

Fonte: IPA Belen Rodriguez, 10 look che hanno fatto la storia (farfallina compresa)

Belen Rodriguez è pronta a parlare della fine del matrimonio con Stefano De Martino e della nuova storia con Elio Lorenzoni? Così pare, visto che sarà ospite – salvo forfait dell’ultimo momento – a Domenica In, nella puntata di domenica 26 novembre. Un colpo da maestra per Mara Venier, che arriva dopo la discussa assenza nella prima puntata di Stasera c’è Cattelan risalente allo scorso settembre.

Belen Rodriguez, l’intervista attesissima a Domenica In dopo il due di picche a Cattelan

Potrebbe essere finalmente pronta a rompere il silenzio sull’ennesima rottura con Stefano De Martino Belen Rodriguez, che il 26 novembre sarà ospite di Mara Venier nel salotto di Domenica In. A lanciare l’indiscrezione battendo tutti sul tempo è stato Davide Maggio, che sul suo portale ha annunciato che la showgirl, salvo ripensamenti “last minute”, si racconterà in un’intervista che è già attesissima.

Lo scorso settembre Davidemaggio.it aveva svelato che l’argentina non sarebbe stata tra gli ospiti della prima puntata di Stasera c’è Cattelan, avendo dato forfait all’ultimo momento. Un due di picche improvviso, che aveva portato il conduttore a dover correre ai ripari dopo l’annuncio in pompa magna dell’ospite, accogliendo nel suo show Annalisa.

Dal canto suo Alessandro Cattelan non si era lasciato sfuggire l’occasione di intavolare un siparietto sulla buca di Belen, raccontando la verità dei fatti: “Abbiamo invitato Belen, lei ha accettato, bello, ero felice. Ci siamo sentiti al telefono e lei mi ha detto ‘Ale, non vedo l’ora di venire così faremo tante cose divertenti’. Tutto bene. Poi a un certo punto anticipano la puntata di Belve in cui ci sono ospiti due dei suoi ex fidanzati, Corona e Stefano De Martino. Mi sono detto ‘perfetto, dal punto di vista televisivo è perfetto’”.

Poi la conferma del suo stato di salute non ottimale, visto che in quel periodo non stava vivendo un momento facile: “Ci dicono che Belen non verrà perché non sta molto bene. E io c’ho creduto, cioè, ci credo tutt’ora. Anzi le auguro di rimettersi”, aveva detto ironizzando sulle sue storie su Instagram, che la immortalavano in un locale a bere.

Belen da Mara Venier: le nozze con Elio Lorenzoni

Mara Venier è pronta ad ascoltare le confessioni dell’amica Belen. Un vero e proprio colpo da maestra per la regina della domenica della Rai, che sicuramente chiederà alla showgirl di parlare, oltre che del matrimonio finito con De Martino, della nuova storia con Elio Lorenzoni.

Un amore sbocciato da qualche mese ma supportato da un’amicizia lunga più di dieci anni, che starebbe bruciando in fretta: pare che presto i due potrebbero andare a convivere nel nuovo attico a Milano che la showgirl ha acquistato di recente, senza considerare che le nozze potrebbero essere ancora più vicine.

Durante la loro ultima fuga d’amore alle Maldive, Belen ha mostrato ai suoi fan uno splendido anello di fidanzamento che ha lasciato tutti senza parole (soprattutto per il tempismo, per alcuni molto sospetto).

Rodriguez sembra non aver paura di bruciare le tappe, consapevole del suo sentimento: stando ad alcune indiscrezioni riportate da Novella 2000 la bella argentina sarebbe pronta ad avere un altro figlio dal nuovo compagno: non ci resta che aspettare le confessioni di Belen nel salotto di Domenica In.