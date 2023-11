Belen Rodriguez “vuole un figlio da Elio Lorenzoni”: il desiderio più dolce

Fonte: IPA Belen Rodriguez, 10 look che hanno fatto la storia (farfallina compresa)

Belen Rodriguez vuole un terzo figlio dal nuovo fidanzato Elio Lorenzoni? Secondo le recentissime indiscrezioni sembrerebbe proprio di sì. Dodici anni di conoscenza legano la coppia sulla bocca di tutti, ma sono solo cinque i mesi di frequentazione (secondo quanto ammesso di recente dalla showgirl). Eppure sembra che tra i due le cose vadano a gonfie vele: un amore tenuto segreto in un primo momento, ora emerge evidente dalle foto e dalle storie postate dalla modella argentina sul suo account Instagram. Una storia che fa chiacchierare e discutere, dividendo i fan tra chi è preoccupato dalle recenti mosse della conduttrice, chi si mostra felice per lei e chi rimane in attesa di ulteriori sviluppi.

Belen Rodriguez e il terzo figlio da Elio Lorenzoni

Mentre la storia tra Belen Rodriguez e Elio Lorenzoni sembra proseguire alla grande in vacanza alle Maldive tra splendidi tramonti, acque cristalline e caldi abbracci, in Italia il gossip non si ferma e cavalca l’onda di alcune frasi riportate da Novella 2000. Ebbene, dopo il “sì” alla presunta proposta di matrimonio fattale dall’imprenditore lombardo e rivelata ai fan con una foto di un bellissimo anello sui suoi social, ora Belen torna a far parlare di sé per un desiderio che avrebbe espresso proprio in un momento di relax prima di partire per la vacanza negli splendidi atolli nell’Oceano.

Secondo quanto rivela il noto settimanale, Belen vorrebbe un figlio anche con Elio. “Voglio un figlio con lui”: si tratta di una frase riportata, ma che proviene dal cuore di Belen, come sottolinea Novella 2000. Pare infatti che qualcuno l’abbia sentita pronunciare queste parole poco prima di partire per le Maldive, precisa il Magazine.

Bisogna anche dire che la gravidanza è uno degli argomenti più gettonati quando si parla della showgirl argentina e solo pochi giorni fa la stessa Rodriguez aveva smentito la notizia di una gravidanza. Si trattava solo di indiscrezioni, ma che, anche se per poco, ci hanno fatto sognare.

Belen di nuovo mamma? La storia con Elio

“Non sono incinta, sono solo serena”, aveva risposto con sicurezza Belen Rodriguez ai tanti curiosi che le avevano chiesto direttamente della presunta dolce attesa. In questi mesi, soprattutto dalla separazione dal marito Stefano De Martino sembra che Belen stia cercando di riscoprire se stessa, di ascoltarsi e di vivere quello che, dopo molto tempo, sembra essere un amore nuovo, sincero e profondo. Si tratta di una donna che ha affrontato un periodo turbolento non solo sentimentalmente, ma anche lavorativamente parlando. L’addio a Mediaset, in particolare, è stato un duro colpo, ma che le ha permesso di prendersi un necessario momento di pausa per viversi l’amore con Elio Lorenzoni.

Ora le voci sulla “voglia di maternità” si fanno più insistenti: chissà se tra qualche mese sarà lei a confermare una gravidanza dando così un fratellino o una sorellina a Santiago, 10 anni, avuto con Stefano De Martino, e Luna Marì, 2 anni, frutto dell’amore con Antonio Spinalbese.