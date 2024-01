Fonte: Getty Images Belen Rodriguez

Tra Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni non è finita. Ma – secondo indiscrezioni – ci sarebbe un po’ di “maretta” nella coppia. Negli ultimi mesi, la conduttrice, dopo aver chiuso il suo rapporto con l’ex marito Stefano De Martino, si è mostrata sorridente e innamorata al fianco dell’imprenditore, che le è rimasto vicino nel momento più buio della sua vita. Poi, qualcosa è cambiato, anche in modo piuttosto brusco: l’anello sparito, le stories su Instagram. Ma cosa è successo?

Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni, perché si parla di crisi

Da un po’ di tempo si parla di crisi tra Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni. Su Instagram si sono susseguite dediche romantiche, foto mozzafiato di viaggi e momenti di coppia. Anche il magnifico anello condiviso dalla Rodriguez ha fatto presagire solo il meglio, ovvero le campane a nozze. Tuttavia, qualcosa è nettamente cambiato, soprattutto dopo che Lorenzoni è stato avvistato in discoteca da solo: un party al sabato sera, senza Belen al suo fianco.

Tanto è bastato a scatenare le voci sui social, in particolar modo. Ad alimentare i sospetti di una possibile frattura nella coppia è stata la Rodriguez stessa, riportando nelle stories alcune frasi, come: “Voglio essere libera”. Gli indizi si sono accumulati, fino a quando un utente non ha inviato un’anticipazione a Deianira Marzano. “A lui non è piaciuto cosa ha fatto lei, intendo gli attacchi agli ex e ad Antonella Fiordelisi. Hanno discusso per come si comporta lei sui social. Comunque non è finita, domenica mattina era con lei e lunedì mattina era a Milano con Gustavo”.

“Tensioni tra Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni”

Chiaramente, essendo indiscrezioni, è d’obbligo prenderle con le pinze. Durante l’estate 2023, Belen Rodriguez e Stefano De Martino si sono lasciati per la terza volta: al fianco della conduttrice è arrivato l’imprenditore Elio Lorenzoni, che è rimasto al suo fianco in un momento piuttosto buio, in cui la conduttrice ha scoperto i tradimenti dell’ex marito. Ne ha parlato a Domenica In, da Mara Venier, rompendo il tabù della donna tradita.

Dopo un periodo in cui è sparita dai social, per fare chiarezza nella sua vita, la Rodriguez è tornata attiva. Durante le feste di Natale, c’è stato un litigio su Instagram con l’ex Antonino Spinalbese, che si è risolto alla fine per il meglio (per fortuna). E le tensioni nella coppia deriverebbero proprio dall’uso che la Rodriguez fa dei social, mettendoli spesso al centro della sua comunicazione.

Quello che è certo è che tra Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni non è ancora detta la parola “fine”. I famosi “alti e bassi” capitano a tutte le coppie, nuove o di lunga data. L’importante è chiarirsi, per ricominciare a costruire insieme. Solamente a dicembre 2023, da Mara Venier, la Rodriguez aveva confermato le intenzioni serie del rapporto. “Non ero abituata a un uomo così perbene. E non mi sembra vero. Lui ha fatto per me quello che non aveva mai fatto nessuno, non era facile stare con me in quel momento, mi ha tenuto la mano come amico. Poi a un certo punto… Mi fa sentire piccola. Sto vivendo un sogno. E voi non mi svegliate”.