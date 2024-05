Litigi in famiglia per l'ex di Belen Rodriguez, che è durato molto poco al fianco della modella e conduttrice, giusto il tempo di un viaggio polemico in Argentina

Fonte: IPA Belen Rodriguez

Nel giro di poche settimane Belen Rodriguez si è ritrovata a essere intervistata per ben due volte da Alessandro Cattelan. Una vera e propria sorpresa, considerando la polemica (ormai archiviata) legata alla sua cancellazione per l’ospitata a Stasera c’è Cattelan di qualche mese fa. Stavolta il tutto si è svolto negli studi di Radio Deejay, dove la modella e conduttrice, affiancata dalla sorella Cecilia, presto sposa, ha parlato anche del suo addio a Elio Lorenzoni.

Belen fidanzata

Attualmente pare che Belen Rodriguez sia nuovamente fidanzata. Si sa pochissimo del nuovo amore, che per il momento l’argentina ha deciso di tutelare. La storia con Stefano De Martino, al secondo tentativo, non è terminata da molto e già lei ha all’attivo due relazioni.

È stata avvistata con Angelo Edoardo, che pare abbia iniziato a frequentare ufficialmente. Lui ha 34 anni, cinque in meno di lei, di origine siciliana. In attesa che vengano ufficialmente allo scoperto, mostrandosi in pubblico, i due avrebbero già iniziato a viaggiare. Non da soli, anzi. L’uomo avrebbe infatti già incontrato i figli della modella, con i quali sarebbe partito alla volta di Disneyland, come una famigliola felice.

Notoriamente non fortunata in amore, Belen ha scherzosamente consigliato alla sorellina Cecilia di non sposarsi. Scherzi a parte, le farà da testimone alle nozze con Ignazio Moser. Prima del gran giorno, però, le due saranno protagoniste delle puntate registrate di Celebrity Hunted.

Per la prima volta è stata svelata la storia dell’addio con Elio Lorenzoni. Fino a questo momento aveva scelto di non parlarne, neanche sui social. La verità è connessa al profondo legame che l’ex conduttrice de Le Iene ha con la propria famiglia. In passato qualcuno aveva suggerito come quest’ultima potesse risultare eccessivamente invasiva. Oggi invece salta fuori un lato litigioso.

L’addio a Elio Lorenzoni

A ostacolare il rapporto tra Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni è stato il rapporto tra quest’ultimo e la madre di lei: “Non andavano d’accordo. Lei ha iniziato a litigare con lui e così ho capito che dovevo mandarlo a casa”.

Le cose hanno preso una brutta piega, come ha raccontato la diretta interessata. In merito erano circolati alcuni gossip, che però non scendevano tanto nel dettaglio. A Capodanno si è assistito al dramma tra Elio Lorenzoni e Veronica Cozzani, madre della modella.

Lei era partita con il suo nuovo compagno alla volta dell’Argentina. Al suo fianco anche Cecilia Rodriguez, Ignazio Moser e il ben noto fratello Jeremias Rodriguez. In quella circostanza, che doveva essere di festa, Belen si è resa conto di come non scorresse buon sangue tra Elio e sua madre. Rapidamente le cose sono degenerate, fino ad arrivare allo scontro: “Non puoi capire i coltelli che sono volati”.