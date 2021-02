Diana Del Bufalo: “Adoro Rudy Zerbi, ma sono felicemente single&...

editato in: da

Diana Del Bufalo, l’amore (finito) per Ruffini, Che Dio ci aiuti e Amici

Bellissima e talentuosa, Diana Del Bufalo è uno dei volti più amati della televisione italiana. Di lei si è parlato molto, e non solo in ambito professionale: dopo la relazione con Paolo Ruffini, a quanto pare, la splendida attrice è rimasta single. Ora ha deciso di svelare qualcosa in più, confessando anche un simpatico aneddoto su Rudy Zerbi.

Ha appena compiuto 31 anni – festeggia il suo compleanno l’8 febbraio – e per l’occasione Diana Del Bufalo si è raccontata a tutto tondo, in un’intervista rilasciata a Il Quotidiano. La sua carriera è iniziata quando era ancora molto giovane, approdando nel 2010 tra i banchi di Amici di Maria De Filippi come cantante. Un’esperienza, quella del talent show, che l’ha profondamente segnata: “Non volevo neanche andarci! Ero molto scettica, pensavo: su 30mila che fanno i provini figurati se prendono proprio me”. E invece, la fortuna ha guardato dalla sua parte e Diana è riuscita ad entrare nella scuola più famosa d’Italia.

Lì, ha avuto la possibilità di incontrare il suo idolo – sebbene la circostanza si è rivelata piuttosto imbarazzante. “Un giorno mi hanno costretta a vestirmi da Jessica Rabbit, con un abito praticamente cucito su di me” – ha raccontato la Del Bufalo – “Ma non avevo il fisico giusto. Vedevo tutti questi rotoli sulla pancia, era orrendo, più che essere sexy facevo ridere. Mi sentivo moltissimo a disagio. Dovevo sedurre Rudy Zerbi, perché gli autori sapevano che lo adoro. Ma in senso platonico, eh! È un bell’uomo, ma io avevo 21 anni e lui 40…”.

In seguito, Diana Del Bufalo ha avuto molte altre occasioni lavorative. Una delle più importanti è arrivata nel 2015, quando le è stata affidata la conduzione di Colorado accanto a Paolo Ruffini: “È stato fantastico”. La giovane artista ha trovato in lui l’amore, tanto che i due sono stati insieme fino al 2019. Poi la loro storia è giunta a conclusione, e per diverso tempo si è parlato di un possibile ritorno di fiamma – che non ha mai avuto luogo. “Eravamo davvero innamorati, sono contenta della nostra storia anche se poi è finita. Gli voglio bene, anche se ho rilasciato interviste in cui non si capiva” – ha spiegato l’attrice, parlando di Ruffini. E infine ha aggiunto: “Nelle relazioni amorose si sbaglia sempre in due”.

Oggi, al suo fianco non c’è alcun uomo: “Sono molto felicemente single. La condizione di single ha molti aspetti positivi, puoi fare quello che vuoi senza dar conto a nessuno. Non hai distrazioni, preoccupazioni, gelosie. Ma so che prima o poi incontrerò qualcuno di molto speciale”. Nell’attesa, Diana si sta concentrando sulla carriera. Ormai da molti anni lavora sia al cinema che in televisione come attrice, e in queste settimane è in onda su Rai1 con la fiction Che Dio ci aiuti.