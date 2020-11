Perché è famoso Rudy Zerbi di Amici

editato in: da

Dal 2010 è entrato a pieno titolo nel corpo docenti del programma Amici di Maria De Filippi come insegnante di canto, ma cosa sappiamo e qual è il percorso di Rudy Zerbi?

Nato a Lodi il 3 febbraio 1969, scoprirà tardi la vera identità del padre: Rudy è infatti frutto dell’amore fra Luciana Coi, sua madre, e Davide Mengacci. Il famoso conduttore di La Domenica del villaggio, una volta venuto a conoscenza della gravidanza, non riconobbe il figlio come suo, così Luciana decise di crescerlo da sola. Rudy si trasferisce con la madre e il fratellino a Santa Margherita Ligure, dove si stabiliscono con il nuovo compagno della Coi. Conoscerà il suo vero padre solo molti anni dopo, durante una festa organizzata da Mara Carfagna, conoscenza comune ai due.

Dopo aver preso il diploma linguistico a Rapallo e aver fatto qualche esperienza come disc jockey nella discoteca Covo di Nord Est, Zerbi si trasferisce appena diciottenne a Milano per frequentare la facoltà di Giurisprudenza all’Università Statale. Non abbandona però la sua passione per la musica e dopo, alcune esperienze radiofoniche, diventa produttore discografico della Sony Music. Le collaborazioni con la Gialappa’s Band e le sue interviste irriverenti in cui prende in giro artisti internazionali lo rendono un volto conosciuto e gli aprono le porte del mondo della televisione.

Dopo 16 anni in Sony Music e numerose collaborazioni con artisti del calibro di Renato Zero, Gianni Morandi, Alessandra Amoroso, Adriano Celentano e Mina, abbandona il lavoro discografico per dedicarsi sempre più alla televisione: partecipa ad Amici di Maria De Filippi come insegnante di canto e a Italia’s Got Talent come giurato. Dal 2010 lavora anche a Radio Deejay nel programma Rudy Sunday, in onda ogni domenica pomeriggio, che viene poi riproposto nella versione estiva Rudy Summer.

Le apparizioni televisive continuano ad essere numerose: nel 2014 diventa uno dei giurati di Tu Si Que Vales e, alla fine del 2016, è uno dei capisquadra della prima stagione di Pequeños Gigantes. Zerbi ha 4 figli, avuti da compagne diverse. Dalla prima moglie ha avuto Tommaso e Luca, mentre dall’amore con l’ex compagna Carlotta è nato Edoardo. Adesso è fidanzato con Maria, dalla quale ha avuto il suo quarto figlio, Leo, nato nel 2015.