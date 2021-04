Amici 2021, Serena e Samuele in crisi: tre cose che (forse) vi siete persi questa settimana

editato in: da

Amici 2021, il Serale: giudici, squadre e ospiti

La quinta puntata del serale è alle porte e gli allievi sentono maggiormente lo stress del duro lavoro a cui sono sottoposti. I guanti di sfida destabilizzano i ragazzi ma alcuni di essi sentono maggiormente il peso delle critiche e la responsabilità di esibirsi su un palco così importante. La ballerina Serena, pungolata da Maria, si confida sul suo passato burrascoso mentre Samuele entra in crisi per le coreografie da portare in scena. Due ospiti d’eccezione, Gerry Scotti e Kledi Kadiu, giudicano le esibizioni dei ragazzi, rispettivamente per il canto e per il ballo. Sangiovanni e Giulia si riconfermano i favoriti di questa edizione del talent.

Serena – Nella puntata del 19 aprile, la ballerina Serena si confida con Maria, parlando di alcune vicende molto personali del suo passato che non le consentono di scrollarsi di dosso le sue insicurezze. La ragazza rivela alla conduttrice che ha costantemente paura di non essere accettata, di non piacere agli altri e di risultare ridicola mentre danza. Serena porta con sé il peso di queste paure da quando era ragazzina; quando frequentava la scuola di danza ha subito il bullismo dei compagni che rompevano i suoi oggetti personali e la insultavano dicendo che era grassa. La ballerina si sentiva continuamente minacciata e inadeguata tanto che per un periodo della sua vita, ha smesso di mangiare o vomitava di nascosto in bagno. Ad aiutarla ad uscire dal vortice di queste fragilità è stata la sua insegnante di danza; all’inizio Serena non riusciva nemmeno a portare a termine una lezione perché appena si guardava allo specchio, scoppiava a piangere. La De Filippi, con l’empatia che la contraddistingue, riesce a strappare qualche sorriso a Serena, durante la conversazione, chiedendole di raccontare qualcosa sulla sua bella storia d’amore con il suo fidanzato Alessio. L’allieva della Celentano ha dimostrato molto coraggio, mettendosi a nudo davanti alle telecamere e, nonostante tutte le sue difficoltà, non si è mai tirata indietro davanti ad una sfida. VOTO: 10

SAMUELE – La maestra Celentano fa recapitare un guanto di sfida che vede protagonisti Samuele e Serena, in una coreografia di modern. L’insegnante ritiene che sia arrivato il momento per il ballerino di cimentarsi in uno stile diverso dal suo per mostrare la sua versatilità. Il brano proposto è Somebody to love dei Queen. Samuele, però, si trova in disaccordo con la prof Alessandra perché ritiene che la sfida non sia costruttiva per lui, in quanto lontana dal suo percorso artistico. La Peparini appoggia le considerazioni del suo studente e intende valutare se sia il caso o meno di accettare il guanto. Ma non è solo la sfida a turbare Samuele; il giovane talento aveva chiesto, in via eccezionale, a Maria di portare in scena una sua coreografia, ispirata a Van Gogh. Il ballerino, dopo aver provato i passi in studio, ha un momento di cedimento: Samuele si sente schiacciato dalla responsabilità e dall’aspettativa di portare sul palco un numero così importante per lui. In suo soccorso arriva la De Filippi che cerca di capire i motivi dietro i quali si cela la sua costante ricerca della perfezione. La conduttrice invita Samuele a lasciarsi andare e a seguire la sua parte istintiva e non solo quella razionale. Nonostante sia uno dei migliori studenti della scuola, Samuele tende ad entrare in crisi quando esce dalla sua comfort zone e, in generale, non contempla nessun margine di errore nelle sue performance. Il ragazzo mostra di essere troppo rigido ed esigente con se stesso ma, del resto, ogni vero artista non si accontenta mai e aspira a tirare sempre il meglio di sé. VOTO: 8

LA GARA DI CANTO– Nella puntata del 21 aprile, Maria convoca i cantanti in studio per una gara a sorpresa. A valutare le loro performance c’è un ospite d’eccezione: Gerry Scotti. I ragazzi sono molto entusiasti di esibirsi davanti al noto conduttore che ha iniziato la sua carriera in radio e ha condotto vari programmi musicali. Gerry mette a proprio agio tutti gli studenti con il suo senso dell’humour e la sua simpatia. Il primo ad esibirsi è Aka7even con il suo inedito dal ritmo estivo Loca, segue Raffaele con un omaggio alla sua terra natìa, Focu Meu e Tancredi con il malinconico pezzo Leggi dell’Universo. La gara si conclude con il romanticismo di Deddy nella canzone La prima estate con te e con Sangiovanni che presenta il suo ultimo lavoro, Hype. La classifica stilata da Scotti vede ultimo Tancredi, quarto Raffaele, terzo Deddy, secondo Aka7even e primo Sangiovanni. Tancredi appare deluso dal risultato, Aka7even è molto soddisfatto della seconda posizione e Sangiovanni si riconferma un fuoriclasse, guadagnandosi per l’ennesima volta la pole position. VOTO: 8

LA GARA DI DANZA – Anche i ballerini, nella puntata del 22 aprile, si sottopongono a una gara speciale, giudicata da Kledi Kadiu. Per il vincitore del contest è previsto un premio speciale: un’esibizione in presenza di un’icona della danza, Carla Fracci, durante un evento organizzato in suo onore. La gara si apre con la performance di Samuele che balla sulle note di Mantieni il bacio, segue Serena con l’assolo neoclassico New York New York, Alessandro con il Don Quixote, e Giulia con I’m Kissing You, ispirato a Romeo e Giulietta. Kledi dispensa consigli molto utili ai ragazzi, in particolare si sofferma su Serena e Giulia. Entrambe devono, secondo il suo parere, lavorare sulle emozioni: la prima perché non riesce ad esprimersi pienamente mentre danza, focalizzandosi troppo sulla tecnica, la seconda, al contrario, mostra grande capacità comunicativa nel ballo ma non nell’espressione verbale. La classifica stilata da Kadiu posiziona Serena all’ultimo posto, al terzo Alessandro, al secondo Samuele e al primo Giulia. Il giudizio espresso dall’esperto butta nello sconforto Serena e sorprende Giulia. Alessandro, invece, pur avendo eseguito alla perfezione una coreografia molto complessa non viene valorizzato e, come nelle gare precedenti, non riesce ad andare al di là della terza posizione. L’allievo della Cuccarini ha dimostrato, durante la sua permanenza nella scuola, grande versatilità e un’autentico amore per la danza ma non emerge quanto meriterebbe, oscurato dall’estro creativo di Samuele e dall’energia trascinante di Giulia. VOTO: 6