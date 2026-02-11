Amici 25, Elena e Valentina cambiano squadra. Continua la guerra Zerbi-Pettinelli

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Ad Amici 25 continua la guerra a distanza fra Anna Pettinelli e Rudy Zerbi. Questa volta lo scontro fra i professori dello show ha coinvolto anche due allieve della scuola che si sono trovate a dover fare una scelta importante in vista del Serale.

Rudy Zerbi “ruba” Elena ad Anna Pettinelli

Tutto è iniziato quando Rudy Zerbi ha deciso di convocare Valentina. La cantante nelle scorse settimane si era allontanata dalla scuola di Amici, seguendo il consiglio di Maria De Filippi. Dopo essersi chiarita le idee riguardo il suo futuro l’artista era tornata nel talent, affermando di volersi mettere in gioco.

Il suo atteggiamento però non è piaciuto a Rudy Zerbi che le ha fatto chiaramente capire la volontà di puntare su altri concorrenti ora che il Serale dello show si avvicina. “Per come canti io non ho nulla da dire, però per me bisogna avere anche tutto quello che tu sai perfettamente di non avere – ha spiegato l’insegnante, dopo aver convocato l’allieva -. Parlo della motivazione, del fatto di crederci e far credere agli altri, di quel divertimento che dici di non provare e che è fondamentale. Sei tornata e il risultato è questo, non è cambiato niente, anzi. Perciò, mi chiedo perché dovrei portare al serale una persona che non è convinta lei per prima. Non riesco a vedere una strada”.

Poco dopo Rudy Zerbi ha voluto parlare con Elena. La cantante, come ben sappiamo, era stata indicata come uno dei concorrenti che potrebbe non andare al Serale. Anna Pettinelli infatti aveva preferito fare altri nomi, causando la reazione della cantante.

“Ho visto l’incontro che avete avuto e le cose che vi siete dette – ha detto Zerbi -. Io credo che nella musica non esista una nicchie. Esiste avere un’identità e tu per me ce l’hai. Vista la situazione che hai con Anna Pettinelli, vorrei dirti che nella mia squadra le porte per te sono aperte. Non ho idea di come finirà per il serale, però se con Anna la strada è abbastanza chiara, io sono pronto ad accoglierti e a darti una possibilità”.

Dopo averne parlato anche con Anna Pettinelli, Elena ha dunque deciso di cambiare squadra, passando a quella di Zerbi.

La vendetta di Anna Pettinelli

La reazione di Anna Pettinelli non è tardata ad arrivare. La professoressa infatti ha scelto, come fatto dal collega, di convocare Valentina, allieva di Zerbi, proponendole un posto nella sua squadra.

“Credo di averti dato una sola insufficienza in questi quattro mesi – ha detto la Pettinelli a Valentina -. Ti ho sempre trovata straordinaria, con un’identità precisa, canti bene, ti vesti in una maniera particolare, hai stile, non ti manca niente. Se dovessi ragionare sulla squadra di Rudy, penso che l’ultima da mettere in forse saresti tu. Io ti offro riparo e considerazione. Non ti posso assicurare il serale, ma sicuramente non sei Cenerentola”.

Poco dopo la ragazza ha confessato a Rudy Zerbi di voler passare nel team della speaker radiofonica. “In questo momento io ho bisogno di più sicurezze e fiducia, perciò ho deciso di fare questo cambiamento”, ha spiegato.

