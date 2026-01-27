Amici 25, Valentina torna a sorpresa ad una settimana dalla sua uscita

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Maria De Filippi

Colpo di scena ad Amici 25: Valentina Pesaresi, dopo una settimana dalla sua uscita, è rientrata nella scuola di Maria De Filippi. Un evento straordinario che non era mai accaduto prima e che ha emozionato tantissimo non solo i fan della trasmissione, ma anche gli altri allievi soprattutto dopo che la cantante ha deciso di leggere una lettera in cui spiegava la sua decisione.

Cosa era successo a Valentina di Amici 25: la proposta di Maria De Filippi

Tutto era iniziato domenica 18 gennaio quando Valentina era finita in sfida ed era apparsa molto delusa e provata. Rudy Zerbi aveva deciso di convocarla per capire cosa stesse accadendo e la ragazza era scoppiata a piangere. Valentina aveva poi ammesso di non trovarsi più bene nella scuola e di avere dei dubbi riguardo la sua partecipazione alla trasmissione.

A quel punto era intervenuta Maria De Filippi che, con la consueta saggezza, aveva proposto alla ragazza di abbandonare la scuola e riflettere riguardo il suo futuro. “Perché non te ne vai una settimana? Esci, capisci e poi vieni a dircelo – aveva proposto la conduttrice -. Potrebbe essere un modo per arrivare a una conclusione, sei colpevole perché hai dei dubbi? Non penso. Diamoci una settimana”.

Amici 25, Valentina torna a sorpresa

Trascorsa una settimana, Valentina è tornata nella scuola di Amici per comunicare la sua decisione. La ragazza ha letto una lettera in cui raccontava le sue riflessioni degli ultimi giorni e le consapevolezze raggiunte.

“In questi giorni in cui sono stata a casa a pensare, a cercare di capire se questa fosse davvero la strada giusta per me, vi ho continuato a seguire e inevitabilmente ho sentito tanta nostalgia”, ha svelato, mostrando tutta la sua ammirazione nei confronti dei concorrenti che stanno affrontando la difficile sfida di Amici.

Valentina ha poi spiegato quali fossero i dubbi legati alla sua partecipazione al programma, raccontando di essere giunta ad una conclusione nel suo periodo di lontananza dalla trasmissione.

“Solo ora ho capito che non si trattava di una posizione in classifica, ma di come ho sempre vissuto il lavoro di cantante – ha svelato ai compagni -. Non ci ho mai creduto fino in fondo, l’ho sempre visto come qualcosa di irrealizzabile per me. Il mio sogno più grande, sì, ma anche qualcosa di troppo lontano”.

La concorrente si è poi emozionata. “Ho capito una cosa semplice, ma fondamentale – ha detto -. Questo è il mio sogno da sempre ed è un’opportunità enorme, non ha senso sprecarla per domande a cui in questo momento nessuno può davvero rispondere”.

Infine Valentina ha comunicato la volontà di restare nella scuola di Amici 25 e di proseguire la sua avventura, arrivando sino alla fine. “Voglio provare a seguire di più il flusso – ha spiegato -, farmi meno domande inutili e darmi una risposta semplice, fare ciò che mi rende felice. Voglio arrivare fino alla fine, dare tutta me stessa e non perdere mai questa consapevolezza. I miei sogni che per tanto tempo ho visto come irrealizzabili, oggi possono diventare obiettivi reali e questa volta voglio crederci davvero”.