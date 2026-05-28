Chi è Valentina Cabassi, futura moglie di Ernia e star dei social

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Valentina Cabassi

Valentina Cabassi, modella e influencer, sposerà Ernia. La coppia, fra le più amate dello showbiz, convolerà a nozze dopo la nascita della primogenita Sveva.

Chi è Valentina Cabassi

Classe 1996, Valentina Cabassi è nata a Milano e si è avvicinata al mondo della moda sin da quando era giovanissima. Ha iniziato a lavorare, ancora adolescente, per un’agenzia di moda di Londra, in contemporanea si è laureata all’Università Cattolica del Sacro Cuore in Scienze della Comunicazione. In seguito ha iniziato a costruire la sua community sui social, condividendo su Instagram e Tik Tok segreti beauty e raccontando le sue giornate.

Oggi è una fra le influencer più seguite e amate sui social, considerata una guru del mondo della moda e della bellezza. Dopo l’incontro con Ernia e l’inizio della loro storia d’amore, Valentina è stata scelta per recitare nel videoclip di Superclassico, uno dei brani più conosciuti dell’artista.

L’amore di Ernia e Valentina Cabassi, dal primo incontro alle nozze

Romantica e incredibilmente normale, la storia d’amore di Ernia e Valentina Cabassi è stata sempre seguita con affetto e attenzione dai fan. L’influencer ha raccontato più volte il loro primo incontro, avvenuto nel 2019 durante un evento. Da lì il colpo di fulmine e una relazione che è stata caratterizzata da alti e bassi.

“Credo fosse destino – ha svelato lei ai follower -. C’è stato un momento in cui ci siamo guardati, eravamo a tre metri l’uno dall’altra. E per me è bastato quello sguardo per capire che era lui”. Nel 2025 la coppia ha coronato l’amore con l’arrivo di Sveva, la loro prima figlia.

Ospite di Verissimo, Valentina aveva parlato del parto e del momento magico vissuto insieme ad Ernia: “Quando l’ostetrica mi ha detto che era il momento di spingere sono scoppiata a piangere perché ho realizzato che avrei incontrato mia figlia di lì a poco – aveva spiegato a Silvia Toffanin -. Mi ricordo un dolore pazzesco. Sveva è nata dopo tre spinte. Ho il ricordo che continuavo a dire a Matteo di non guardare durante le spinte. Matteo invece mi ha detto che ha visto proprio la testa uscire, ha visto lei con gli occhi spalancati e le braccia in alto. È una magia. Lei era stupenda, ci siamo innamorati subito”.

Poi l’annuncio delle nozze, arrivato nel maggio del 2026. A farlo Valentina Cabassi che sui social ha svelato di aver ricevuto la proposta di matrimonio diversi mesi fa, ma di aver mantenuto tutto segreto per proteggere il suo amore.

“In realtà non volevo neanche fare l’annuncio, però non mi sembrava carino non dirlo – ha spiegato -. Un modo volevo trovarlo. Per come siamo fatti noi, viviamo la relazione in modo piuttosto riservato, e così sarà anche la cerimonia. Molto intima, con poche persone, quelle più vicine a noi. Non vi racconterò neanche come me l’ha chiesto, spero mi capiate. Ormai indosso l’anello da marzo, quindi mi sono un po’ abituata all’idea”.

Valentina ha rivelato dunque che la cerimonia sarà privata e che si tratterà di un matrimonio poco social, con invitate solo le persone più care: “Dopo la nascita della bimba è solo una cosa in più. Penso che più dei figli non ci sia niente”, ha concluso.