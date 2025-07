Ernia e Valentina Cabassi genitori, le prime foto della piccola Sveva

Getty Images Valentina Cabassi ed Ernia

Fiocco rosa per Ernia e Valentina Cabassi. La coppia ha annunciato sui social la nascita della loro prima figlia, a cui hanno dato il nome di Sveva.

È nata la figlia di Ernia e Valentina Cabassi

La figlia di Ernia e Valentina Cabassi è nata il 7 luglio 2025. La lieta novella è stata però condivisa solo qualche giorno dopo, più precisamente il 9: a farlo la modella e influencer, che ha postato sui social delle foto dolcissime con il compagno e la neonata.

“07/07/25. La nostra Sveva. Siamo innamorati persi, è una magia”, ha scritto Valentina Cabassi su Instagram a corredo delle prime foto insieme al compagno Ernia, nome d’arte di Matteo Professione, e la loro bambina.

La coppia ha ricevuto gli auguri da tanti personaggi noti dello spettacolo e del mondo dei social. Tra questi anche quelli di Giulia De Lellis, anche lei in attesa di una bambina dal rapper Tony Effe, che ha scritto: “Benvenuta al mondo piccola, benvenuti mamma e papà”.

Un amore solido che dura da anni

Ernia e Valentina Cabassi sono legati da anni, più precisamente dal 2020 (galeotto è stato il videoclip di Superclassico), e il loro rapporto è sempre stato all’insegna della discrezione e del rispetto reciproco.

Sebbene entrambi abbiano una forte presenza sui social, hanno sempre cercato di proteggere la loro relazione, mostrandosi insieme solo in rare occasioni pubbliche. Questa scelta ha reso il loro annuncio ancora più speciale, un regalo inaspettato per i fan che li seguono con affetto.

Il percorso verso la genitorialità, però, non è stato privo di difficoltà. In passato, la coppia ha infatti affrontato un momento delicato, scegliendo di non portare avanti una gravidanza non programmata.

Una decisione importante, che i due hanno vissuto con maturità e consapevolezza, senza mai nascondersi. Oggi, però, Valentina ed Ernia si sentono pronti per questo nuovo capitolo della loro vita e il loro entusiasmo, durante la gravidanza, è stato palpabile in ogni immagine e parola condivisa.

Chi è Valentina Cabassi: modella, influencer e futura mamma

Oltre a essere la dolce metà di Ernia e la mamma della sua prima figlia, Valentina Cabassi è una modella e influencer che ha saputo conquistare il mondo dei social con il suo stile autentico e il suo fascino naturale.

Con oltre 376mila follower su Instagram, la giovane milanese è una delle personalità più seguite nel panorama della moda digitale, capace di unire con disinvoltura il mondo del fashion a quello della musica e del cinema.

Nata il 9 maggio 1996 a Milano, sotto il segno del Toro, Valentina Cabassi ha sempre nutrito una grande passione per il mondo della moda. Dopo il diploma al liceo linguistico, ha proseguito gli studi alla facoltà di Scienze della Comunicazione presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, dimostrando di voler affiancare alla carriera di modella una solida preparazione accademica.

La sua prima grande occasione è arrivata con l’agenzia londinese Nevs Models, che le permette di lavorare con importanti brand internazionali. Successivamente, è diventata testimonial per Subdued, marchio amatissimo dalle giovanissime. Grazie al suo stile fresco e mai forzato, il suo profilo Instagram è esploso, trasformandola in un’influencer affermata nel mondo della moda e della bellezza.