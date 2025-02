Ernia e Valentina Cabassi in attesa del primo figlio: l’annuncio social è pura emozione

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Fonte: IPA Ernia e Valentina Cabassi

Ci sono notizie che scaldano il cuore e quella di Ernia e Valentina Cabassi è una di queste. Il rapper milanese e la sua compagna, modella e influencer, hanno annunciato sui social di aspettare il loro primo figlio. Un video emozionante, carico di dolcezza e di attimi autentici, ha accompagnato la rivelazione, conquistando in pochi istanti i fan e i colleghi del mondo dello spettacolo.

Ernia e Valentina Cabassi in attesa del primo figlio: l’annuncio

Non servono molte parole quando la gioia è incontenibile: “Mamma e papà. Mi esplode il cuore, non vediamo l’ora di conoscerti” ha scritto Valentina Cabassi su Instagram, condividendo con i suoi follower un momento di pura felicità.

Il video, girato con delicatezza e spontaneità, racconta la loro emozione nel diventare genitori per la prima volta. Tra le immagini, si intravedono i dettagli di un test di gravidanza positivo, le reazioni degli amici e della famiglia, fino ai primi accenni di pancione che lasciano intuire che la dolce attesa sia già a buon punto.

Come colonna sonora di questo annuncio, Ernia ha scelto Superclassico, una delle sue canzoni più amate. Una scelta che ha reso ancora più speciale il video, trasformandolo in un momento intimo e romantico, condiviso con tutti coloro che seguono da tempo la coppia.

Un amore solido e una scelta consapevole

Ernia e Valentina Cabassi sono legati da anni e il loro rapporto è sempre stato all’insegna della discrezione e del rispetto reciproco.

Sebbene entrambi abbiano una forte presenza sui social, hanno sempre cercato di proteggere la loro relazione, mostrandosi insieme solo in rare occasioni pubbliche. Questa scelta ha reso il loro annuncio ancora più speciale, un regalo inaspettato per i fan che li seguono con affetto.

Il percorso verso la genitorialità, però, non è stato privo di riflessioni. In passato, la coppia aveva affrontato un momento delicato, scegliendo di non portare avanti una gravidanza non programmata.

Una decisione importante, che hanno vissuto con maturità e consapevolezza, senza mai nascondersi. Oggi, però, Valentina ed Ernia si sentono pronti per questo nuovo capitolo della loro vita e il loro entusiasmo è palpabile in ogni immagine e parola condivisa.

Un dolce segreto svelato ai fan

I fan più attenti avevano già iniziato a sospettare qualcosa nelle scorse settimane. Una storia Instagram pubblicata (e poi rimossa) da Ernia aveva fatto nascere qualche dubbio: nella foto si vedeva una piccola maglietta da neonato con la scritta “Lewandowski 9”, un chiaro riferimento a uno dei suoi brani più iconici. Un indizio che, all’epoca, era passato quasi inosservato ma che oggi assume un significato completamente diverso.

Ora che la notizia è ufficiale, i follower della coppia non vedono l’ora di seguire ogni momento di questa dolce attesa. I commenti sotto il post di Valentina sono un tripudio di affetto e felicità: tantissimi colleghi del mondo della musica e della moda hanno espresso le loro congratulazioni, accompagnate da cuori e parole di entusiasmo.

Fonte: IPA

Chi è Valentina Cabassi: modella, influencer e futura mamma

Oltre a essere la dolce metà di Ernia che l’estate del 2024 ci deliziava con Istinto Animale e la futura mamma del loro primo figlio, Valentina Cabassi è una modella e influencer che ha saputo conquistare il mondo dei social con il suo stile autentico e il suo fascino naturale.

Con oltre 376mila follower su Instagram, la giovane milanese è una delle personalità più seguite nel panorama della moda digitale, capace di unire con disinvoltura il mondo del fashion a quello della musica e del cinema.

Nata il 9 maggio 1996 a Milano, sotto il segno del Toro, Valentina Cabassi ha sempre nutrito una grande passione per il mondo della moda. Dopo il diploma al liceo linguistico, ha proseguito gli studi alla facoltà di Scienze della Comunicazione presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, dimostrando di voler affiancare alla carriera di modella una solida preparazione accademica.

La sua prima grande occasione arriva con l’agenzia londinese Nevs Models, che le permette di lavorare con importanti brand internazionali. Successivamente, diventa testimonial per Subdued, marchio amatissimo dalle giovanissime. Grazie al suo stile fresco e mai forzato, il suo profilo Instagram esplode, trasformandola in un’influencer affermata nel mondo della moda e della bellezza.

L’amore con Ernia e la nuova avventura della maternità

Valentina ed Ernia si conoscono nel 2020, proprio sul set del videoclip di Superclassico, e tra loro scatta subito la scintilla. La coppia ha vissuto la relazione con discrezione, senza mai cercare i riflettori, ma i loro red carpet insieme, come quello al Festival del Cinema di Venezia, hanno fatto sognare i fan.

Oggi, con l’arrivo del loro primo figlio, si apre un nuovo capitolo nella loro vita. Valentina, che ha sempre raccontato la sua quotidianità con autenticità, condividerà sicuramente questa esperienza con la stessa spontaneità che l’ha resa tanto amata sui social. E, senza dubbio, lo farà con quel mix perfetto di dolcezza e stile che la contraddistingue.