Per te, testo completo della canzone di Ernia

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

Ufficio stampa Ernia Ernia esce con un nuovo album e "Per te", il singolo estratto

Ernia riaccende l’emozione dei fan con un nuovo album, Per Soldi e Per Amore: un progetto intimo che racconta una vita intera e segna un momento di passaggio importante, quello dei trent’anni.

Dodici tracce che intrecciano parole personali e riflessioni profonde, a partire da Per te, primo singolo estratto e pubblicato insieme al disco. Un brano che sembra guardare dentro l’artista, tra battaglie interiori e nodi che ora cerca di sciogliere.

Ernia, il nuovo album è “Per Soldi e Per Amore”

Ernia torna in radio e sulle piattaforme dal 19 settembre con un nuovo progetto discografico. Arrivato a 30 anni e divenuto padre della piccola Sveva, figlia nata dall’amore con Valentina Cabassi, il cantante pubblica Per Soldi e Per Amore un album più intimo e introspettivo, che riflette sul passato e sulle persone che hanno costellato il suo percorso.

“Questo disco per me rappresenta un giro di boa nella mia carriera: è il primo dopo i 30 anni ed era il momento di tirare le somme sulla mia vita finora”, racconta Ernia.

Il disco, composto da 12 tracce, con la produzione e la direzione artistica curate da Charlie Charles, vede Ernia aprirsi alla collaborazione con 4 grandi nomi della scena rap contemporanea: Kid Yugi con Fellini, Marracash con Da Denuncia, Club Dogo con Figlio Di e Perché, con Madame.

Qui la lista completa delle tracce:

Mi Ricordo Figlio Di feat. Club Dogo Il Gioco Del Silenzio Fellini feat. Kid Yugi Per I Loro Occhi Per Te Da Denuncia feat. Marracash Perché feat. Madame Non Piangere Berlino Per Soldi E Per Amore Grato

Un lavoro che parla di ferite e fragilità, di solitudine e relazioni, di bilanci e nuove prospettive. Un passaggio di vita che Ernia trasforma in musica, restituendo ai suoi ascoltatori una parte autentica e profonda di sé.

Nello stesso giorno dell’uscita del disco, arriva per i fan anche un altro grande regalo. L’uscita del primo singolo estratto, il sesto della tracklist, intitolato Per te. Un pezzo che sembra parlare all’interiorità del cantante, toccando battaglie che vive da sempre e che, ora, cerca di mettere in ordine.

Per te di Ernia: il testo

Tu dammi la mano siamo diventati grandi

Ci siamo odiati tanto ma siamo ancora io e te

Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi

E forse ne avresti bisogno, lo sai più di me

Passo le ore e poi riguardavo noi

Questa fiamma sai che brucerà

Ancora che ti annoi

Compra quel che vuoi

Tanto poi lo sai non basterà

Tu ti senti solo

E a volte un po’ lo sei

Ma quando prendi il volo

Diventi come vorrei

Che ci sia o pioggia o neve

Che tu lo voglia o no

E in fondo lo sai

Se mi cercherai ti starò di fianco

Dammi e ti distrai

Non ti fidi mai

Non parliamo tanto

Na na na na na

Na na na na na

Fallo per te

Na na na na na

Na na na na na

Fallo per te

Te lo rimproveri ma non sei mai stato davvero un egoista

Nemmeno una volta

Ma senti qualcosa che si muove dentro chiama un esorcista

Sei l’anima sorda hai

Mi hai promesso di cambiare ma tu non rispetti i patti

Vedi buio pesto

Non vedi il progresso

Ti fasci la testa prima che la sbatti

Ti odio anche per questo

Sono già trent’anni

Non sai rassegnarti

La malinconia non passerai

Tanto che ti affanni

Non riesci ad amarti

Goccia dopo goccia scalfirà

Tu ti senti solo

E a volte un po’ lo sei

Ma quando prendi il volo

Diventi come vorrei

Che ci sia o pioggia o neve

Che tu lo voglia o no

E in fondo lo sai

Se mi cercherai ti starò di fianco

Dammi e ti distrai

Non ti fidi mai

Non parliamo tanto

Na na na na na

Na na na na na

Fallo per te

Na na na na na

Na na na na na

Fallo per te

Non darmi la mano allora se non vuoi pensarci

Ma vorrei che almeno una volta partisse da te

Giochiamo per la stessa squadra, sai conviene a entrambi

So che prima o poi riuscirò a farti fidar di me

Che ci sia pioggia o neve

Che tu lo voglia o no

E in fondo lo sai

Se mi cercherai ti starò di fianco

Dammi e ti distrai

Non ti fidi mai

Non parliamo tanto

Na na na na na

Na na na na na

Fallo per te

Na na na na na

Na na na na na

Fallo per te