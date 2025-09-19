Per te, testo completo della canzone di Ernia

Ernia riaccende l’emozione dei fan con un nuovo album, Per Soldi e Per Amore: un progetto intimo che racconta una vita intera e segna un momento di passaggio importante, quello dei trent’anni.
Dodici tracce che intrecciano parole personali e riflessioni profonde, a partire da Per te, primo singolo estratto e pubblicato insieme al disco. Un brano che sembra guardare dentro l’artista, tra battaglie interiori e nodi che ora cerca di sciogliere.
Ernia, il nuovo album è “Per Soldi e Per Amore”
Ernia torna in radio e sulle piattaforme dal 19 settembre con un nuovo progetto discografico. Arrivato a 30 anni e divenuto padre della piccola Sveva, figlia nata dall’amore con Valentina Cabassi, il cantante pubblica Per Soldi e Per Amore un album più intimo e introspettivo, che riflette sul passato e sulle persone che hanno costellato il suo percorso.
“Questo disco per me rappresenta un giro di boa nella mia carriera: è il primo dopo i 30 anni ed era il momento di tirare le somme sulla mia vita finora”, racconta Ernia.
Il disco, composto da 12 tracce, con la produzione e la direzione artistica curate da Charlie Charles, vede Ernia aprirsi alla collaborazione con 4 grandi nomi della scena rap contemporanea: Kid Yugi con Fellini, Marracash con Da Denuncia, Club Dogo con Figlio Di e Perché, con Madame.
Qui la lista completa delle tracce:
- Mi Ricordo
- Figlio Di feat. Club Dogo
- Il Gioco Del Silenzio
- Fellini feat. Kid Yugi
- Per I Loro Occhi
- Per Te
- Da Denuncia feat. Marracash
- Perché feat. Madame
- Non Piangere
- Berlino
- Per Soldi E Per Amore
- Grato
Un lavoro che parla di ferite e fragilità, di solitudine e relazioni, di bilanci e nuove prospettive. Un passaggio di vita che Ernia trasforma in musica, restituendo ai suoi ascoltatori una parte autentica e profonda di sé.
Nello stesso giorno dell’uscita del disco, arriva per i fan anche un altro grande regalo. L’uscita del primo singolo estratto, il sesto della tracklist, intitolato Per te. Un pezzo che sembra parlare all’interiorità del cantante, toccando battaglie che vive da sempre e che, ora, cerca di mettere in ordine.
Per te di Ernia: il testo
Tu dammi la mano siamo diventati grandi
Ci siamo odiati tanto ma siamo ancora io e te
Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi
E forse ne avresti bisogno, lo sai più di me
Passo le ore e poi riguardavo noi
Questa fiamma sai che brucerà
Ancora che ti annoi
Compra quel che vuoi
Tanto poi lo sai non basterà
Tu ti senti solo
E a volte un po’ lo sei
Ma quando prendi il volo
Diventi come vorrei
Che ci sia o pioggia o neve
Che tu lo voglia o no
E in fondo lo sai
Se mi cercherai ti starò di fianco
Dammi e ti distrai
Non ti fidi mai
Non parliamo tanto
Na na na na na
Na na na na na
Fallo per te
Na na na na na
Na na na na na
Fallo per te
Te lo rimproveri ma non sei mai stato davvero un egoista
Nemmeno una volta
Ma senti qualcosa che si muove dentro chiama un esorcista
Sei l’anima sorda hai
Mi hai promesso di cambiare ma tu non rispetti i patti
Vedi buio pesto
Non vedi il progresso
Ti fasci la testa prima che la sbatti
Ti odio anche per questo
Sono già trent’anni
Non sai rassegnarti
La malinconia non passerai
Tanto che ti affanni
Non riesci ad amarti
Goccia dopo goccia scalfirà
Tu ti senti solo
E a volte un po’ lo sei
Ma quando prendi il volo
Diventi come vorrei
Che ci sia o pioggia o neve
Che tu lo voglia o no
E in fondo lo sai
Se mi cercherai ti starò di fianco
Dammi e ti distrai
Non ti fidi mai
Non parliamo tanto
Na na na na na
Na na na na na
Fallo per te
Na na na na na
Na na na na na
Fallo per te
Non darmi la mano allora se non vuoi pensarci
Ma vorrei che almeno una volta partisse da te
Giochiamo per la stessa squadra, sai conviene a entrambi
So che prima o poi riuscirò a farti fidar di me
Che ci sia pioggia o neve
Che tu lo voglia o no
E in fondo lo sai
Se mi cercherai ti starò di fianco
Dammi e ti distrai
Non ti fidi mai
Non parliamo tanto
Na na na na na
Na na na na na
Fallo per te
Na na na na na
Na na na na na
Fallo per te