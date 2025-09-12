Laura Pausini, La mia storia tra le dita: testo e significato

Content editor di tv, musica e spettacolo. Appassionata di televisione da sempre, designer di gioielli a tempo perso: ama i particolari, le storie e tutto quello che brilla.

Laura Pausini torna al suo pubblico con un nuovo progetto musicale che anticipa due anni ricchi di musica. Esce oggi, venerdì 12 settembre, La mia storia tra le dita, il nuovo singolo disponibile in quattro lingue: italiano, spagnolo (Mi historia entre tus dedos), portoghese (Quem de nós dois) e francese (Mon histoire entre les doigts). Un’uscita corale, accompagnata dal videoclip firmato da Gaetano Morbioli per Run Multimedia, che conferma la dimensione internazionale dell’artista romagnola, che da sempre sa parlare a pubblici diversi senza tradire la propria identità.

Il brano non è inedito, ma una reinterpretazione di un classico del cantautorato italiano. La canzone di Gianluca Grignani, pubblicata nel 1994, è infatti diventata nel tempo una delle ballate più amate degli anni Novanta. Pausini sceglie di rileggerla con arrangiamenti curati da Paolo Carta e con un approccio vocale che le permette di restituire nuova profondità a un testo già perfetto nella versione originale.

Il significato della canzone

Firmata da Gianluca Grignani e Massimo Luca, La mia storia tra le dita racconta con intensità il momento fragile e doloroso della fine di una relazione. La voce che racconta è quella di un uomo che fatica ad accettare l’addio della donna amata, la quale sceglie di andarsene pur offrendogli l’illusione di un’amicizia futura. Lui, incapace di accontentarsi, mostra una vulnerabilità che si traduce in durezza solo apparente che tradisce un atteggiamento difensivo per mascherare la paura della solitudine.

Nel ritornello emerge con chiarezza la contraddizione del protagonista. Dietro la maschera di chi finge distacco si nasconde un bisogno disperato di riconciliazione. Chiede perdono, consapevole però che non arriverà. È proprio questa tensione tra orgoglio e resa, tra amore e abbandono, a rendere il brano universale e sempre attuale.

Un tour mondiale e un museo dedicato

L’uscita del singolo si inserisce in un calendario fitto di novità. Contestualmente sono stati aperti i biglietti per Io Canto / Yo Canto World Tour 2026/2027, l’undicesima tournée mondiale di Laura Pausini. Un percorso che partirà il 27 marzo da Pamplona, in Spagna, per attraversare l’Europa, l’America Latina e gli Stati Uniti, fino a toccare il Brasile e concludersi in Italia con una serie di grandi eventi negli stadi. Una dimostrazione della solidità di una carriera internazionale che da oltre trent’anni porta la sua voce sulle scene più prestigiose.

A suggellare questo momento, nei giorni scorsi a Solarolo è stato inaugurato il Laura Pausini Museum, la prima mostra permanente in Italia dedicata a un’artista donna della musica. Allestito nell’edificio che un tempo ospitava la famiglia Pausini e poi il fanclub ufficiale, il museo ripercorre premi, abiti iconici e momenti indimenticabili della carriera, anche scorci intimi e meno noti. Un luogo che si candida a diventare meta di pellegrinaggio per i fan di tutto il mondo.

La scelta di riportare alla luce La mia storia tra le dita non è casuale. Laura Pausini si muove in un equilibrio sottile tra celebrazione del passato e apertura al futuro. Se da un lato rende omaggio a un brano che ha segnato una generazione, dall’altro prepara il terreno per Io Canto 2, il nuovo album atteso nei prossimi mesi per Warner Music. Un progetto che promette di intrecciare cover e inediti, dando continuità a una discografia che ha fatto della contaminazione linguistica e stilistica il suo marchio di fabbrica.

Il testo di La mia storia tra le dita

Sai penso che

Non sia stato inutile

Stare insieme a te Okay te ne vai

Decisione discutibile

Ma sì, lo so, lo sai Almeno resta qui per questa sera

Ma no che non ci provo stai sicura

Può darsi già mi senta troppo solo

Perché conosco quel sorriso

Di chi ha già deciso

Quel sorriso già una volta

Mi ha aperto il paradiso Si dice che

Per ogni uomo

C’é un’altra come te E al posto mio quindi

Tu troverai qualcun’altro

Uguale, no non credo io Ma questa volta abbassi gli occhi e dici

Noi resteremo sempre buoni amici

Ma quali buoni amici maledetti

Io un amico lo perdono

Mentre a te ti amo

Può sembrarti anche banale

Ma é un istinto naturale E c’é una cosa che io non ti ho detto mai

I miei problemi senza te si chiaman guai

Ed é per questo che mi vedi fare il duro

In mezzo al mondo per sentirmi più sicuro E se davvero non vuoi dirmi che ho sbagliato

Ricorda a volte un uomo va anche perdonato

E invece tu, tu non mi lasci via d’uscita

E te ne vai con la mia storia fra le dita Ora che fai

Cerchi una scusa

Se vuoi andare vai Tanto di me

Non ti devi preoccupare

Me la saprò cavare Stasera scriverò una canzone

Per soffocare dentro un’esplosione

Senza pensare troppo alle parole

Parlerò di quel sorriso

Di chi ha già deciso

Quel sorriso che una volta

Mi ha aperto il paradiso E c’é una cosa che io non ti ho detto mai

I miei problemi senza te si chiaman guai

Ed é per questo che mi vedi fare il duro

In mezzo al mondo per sentirmi più sicuro E se davvero non vuoi dirmi che ho sbagliato

Ricorda a volte un uomo va anche perdonato

E invece tu, tu non mi lasci via d’uscita

E te ne vai con la mia storia fra le dita Na, na na na

Na, na na na

Na, na na na

Na, na na na