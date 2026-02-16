Holden si sfoga su Instagram: “Non sono libero”. La reazione di Laura Pausini

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Laura Pausini

Holden si sfoga su Instagram, parlando della sua carriera musicale e dei suoi progetti per il futuro ai fan, scatenando la reazione di Laura Pausini, moglie di suo padre Paolo Carta.

Lo sfogo di Holden su Instagram

In occasione del suo 26esimo compleanno, Holden ha pubblicato un lungo messaggio su Instagram, sfogandosi con i fan. Il cantante dopo la fine dell’avventura nel programma Amici di Maria De Filippi è in parte scomparso dal panorama musicale. Vero nome Joseph Carta, il figlio di Paolo Carta, chitarrista famosissimo e marito di Laura Pausini, si era fatto notare nel 2024, arrivando al successo, grazie a talento e grande sensibilità.

“Grazie di cuore a tutti per gli auguri – ha scritto su Instagram -. Come avrete potuto notare, non esce musica da un po’, non è dipeso da me né dalle mie volontà, al contrario, trovo triste e frustrante non essere libero di fare ciò che mi piace di più”, ha scritto Holden arrivando in poche parole al cuore della questione.

“In questi mesi, nonostante tutto, ho continuato a ricevere migliaia di messaggi, avete persino preso uno spazio a Times Square. A prescindere dal business, dai numeri e dalla parte più matematica e fredda dell’industria musicale, il risultato più importante per me è avere voi dalla mia parte, che siate 10, 100 o 1000”.

“Per ringraziarvi come si deve, ho scritto tre dischi che aspetto di poter pubblicare – ha aggiunto -. Spero non vediate la mia assenza dai social come una mancanza di gratitudine o di interesse nel rendervi partecipi. A me non interessa farvi vedere cosa o dove ho mangiato stasera, ma farvi sentire quanto ho amato o odiato quei piatti, farvi sentire ogni ingrediente e ogni sfumatura possibile, assicurandomi che in ogni cosa che sentiate con scritto Holden sopra sappiate, a prescindere, che è stata fatta con verità e passione. Questa è la vera comunicazione per me. Comunque stamattina me so’ magnato un cornetto ischitano buono fracico”.

La reazione dei fan non è tardata ad arrivare con un’ondata di sostegno nei confronti dell’artista 26enne. Fra i tanti messaggi anche quello di Laura Pausini che su Instagram ha commentato il post del compleanno di Holden con una emoticon con dei cuori. Un modo per augurare buon compleanno all’artista, ma forse anche per mostrare il suo sostegno in questo momento così complicato della carriera.

Chi è Holden e che rapporto ha con Laura Pausini

Classe 2000, Holden è nato a Roma ed è il figlio di Paolo Carta, nato dal primo matrimonio del chitarrista. Si è fatto conoscere dal grande pubblico grazie ad Amici 23 dove è arrivato fra i finalisti. La sua carriera è iniziata nel 2019 grazie al singolo Na Na Na divenuto virale, in seguito ha iniziato a lavorare come producer e dj con il gruppo pop EDM.

Che rapporto ha Holden con Laura Pausini? Da sempre riservato, il cantante non ha mai parlato apertamente della sua famiglia, ma il rapporto con la cantante sarebbe ottimo. “Ho avuto la fortuna e la possibilità di crescere con la musica in casa e con il valore del credere nei sogni, avendo la prova che a volte si avverano – aveva confidato qualche tempo fa -. Uno svantaggio perché il tuo lavoro può essere attribuito a qualcun altro, ma non mi spaventa. Tutto ciò che si sente di Holden esce dal mio studio”.