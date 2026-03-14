Sal da Vinci – Stasera che sera!, la scaletta del concerto su Canale5

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IPA Stefano De Martino al concerto di Sal Da Vinci

Sal Da Vinci torna in tv per una serata all’insegna della grande musica e delle emozioni più vere. Sabato 14 marzo, la prima serata di Canale5 ripropone la messa in onda di Sal Da Vinci – Stasera… che sera!, il monumentale concerto-evento che ha visto l’artista partenopeo protagonista assoluto in una delle cornici più suggestive d’Italia: Piazza del Plebiscito.

Un trionfo nel cuore di Napoli

Reduce dalla prestigiosa vittoria dell’ultimo Festival di Sanremo, Sal Da Vinci torna a riabbracciare idealmente il suo pubblico attraverso la riproposizione di uno show che è molto più di un semplice live. L’evento rappresenta la celebrazione di una carriera in costante ascesa e il coronamento di un anno straordinario. Sul palco, l’artista mescola con maestria le sue hit contemporanee ai grandi classici della tradizione napoletana e della canzone d’autore italiana, supportato da grandi ospiti tra cui alcuni dei volti e dei nomi che l’hanno sostenuto in questi anni.

Ad accompagnare Sal in questo viaggio sonoro troviamo un’imponente orchestra di 45 elementi, guidata con precisione dal Maestro Adriano Pennino. L’impatto visivo non è da meno: le coreografie, curate da Ilir Shaqiri, vedono impegnato un corpo di ballo dinamico che trasforma ogni brano in un quadro scenico di grande impatto, sotto l’attenta regia di Luigi Antonini.

Gli ospiti e la scaletta

La scaletta della serata è ricca di sorprese e duetti irripetibili. Tra i momenti più attesi spiccano le incursioni di giganti della musica come Renato Zero, Gigi D’Alessio e Raf, che incroceranno le proprie voci con quella di Sal in versioni inedite dei loro successi.

Il palco accoglierà anche la potenza vocale di Fausto Leali e il talento sofisticato di Serena Brancale e Federica Abbate. Non mancherà lo spazio per l’intrattenimento puro e la narrazione, grazie alla presenza di Paolo Bonolis, Martina Stella e Fabio Esposito. E poi il duetto con il figlio, Francesco Da Vinci, a testimonianza di un legame artistico e familiare che continua a dare ottimi frutti.

Lo show, scritto dallo stesso Sal Da Vinci insieme a Sergio Rubino e Ciro Villano e prodotto da Vivo Concerti, alterna brani ritmati a ballate struggenti, mantenendo sempre altissimo il livello qualitativo della produzione.

Verso il tour estivo e teatrale

La messa in onda su Canale5 rappresenta il trampolino di lancio ideale per i futuri impegni dell’artista. Dopo il successo televisivo, Sal Da Vinci si preparerà infatti per una stagione estiva densissima. Sarà protagonista dei principali festival della penisola, portando la sua energia in giro per l’Italia.

Il tour estivo troverà la sua naturale e grandiosa conclusione proprio a casa, con un doppio appuntamento speciale all’Arena Flegrea di Napoli il 25 e 26 settembre. Ma la corsa non si fermerà qui: a partire dal 7 ottobre, Sal ripartirà con una nuova tournée che toccherà i più importanti teatri italiani, offrendo una versione più intima e raccolta del suo incredibile repertorio.

Per chi volesse rivivere la magia di Piazza del Plebiscito, l’appuntamento è dunque per questa sera: una notte dedicata alla musica che sa parlare al cuore, guidata da una delle voci più amate della nostra musica.

La scaletta

Stasera che sera

Viento

Non riesco a farti innamorare con Gigi D’Alessio

Annarè con Gigi D’Alessio

Il mercante di stelle

Nei giardini che nessuno sa con Renato Zero

Nanà con Renato Zero

Tu si ‘na cosa grande

Rossetto e caffè

Guaglione

Medley Anni 80

L’amore e tu con Raf

Medley di Renato Carosone con Stefano De Martino

Anema e core con Serena Brancale

Medley di Maruzzella con Serena Brancale

Senza un motivo con Serena Brancale (omaggio a Ornella Vanoni)

Prega ora (poesia)

O surdato nnammurato

D’istinto di cuore con Fausto Leali

Medley dei successi di Fausto Leali

Vera con Francesco Da Vinci e Gianni Guarracino

Dimenticarsi con Francesco Da Vinci

A città ‘e Pullecenella con Clementino

Don Raffae

Medley Napoli

Il cielo blu di Napoli con Federica Abbate

Medley Una volta ancora, Supereroi e Episodio d’amore con Federica Abbate

Non è vero che sto bene

Voglio ancora amarti (dedicata al padre Mario)

Rossetto e Caffè Remix