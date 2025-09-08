Stefano De Martino torna su Canale5 dopo la sconfitta contro La Ruota della Fortuna

Content editor di tv, musica e spettacolo. Appassionata di televisione da sempre, designer di gioielli a tempo perso: ama i particolari, le storie e tutto quello che brilla.

La sfida all’ultimo punto di share è entrata nel vivo. E proprio nei giorni più incandescenti per le due emittenti dirimpettaie, ecco che Stefano De Martino torna su Canale5 per una serata speciale al fianco di un amico. Non si tratta di un cambio di casacca, intendiamoci, ma di una rapida incursione sulla Rete concorrente in cui apparirà come ospite dell’evento in Piazza del Plebiscito organizzato in occasione del quarantennale di carriera di Sal Da Vinci, l’artista del brano dei record Rossetto e caffè.

Stefano De Martino torna su Canale5

Sembra quasi un ritorno alle origini ma non è che un ritorno di fiamma fugace, quello di Stefano De Martino su Canale5, ospite del concerto tenuto da Sal Da Vinci a Napoli per i suoi primi 40 anni di carriera. Al suo fianco, i tanti amici che in questi anni gli sono stati vicini e ben prima del successo travolgente della hit Rossetto e caffè. Abbiamo infatti visto Renato Zero, uno dei suoi parolieri, e il conduttore di Affari tuoi che per l’occasione si è cimentato nuovamente come ballerino.

Il concerto evento che l’artista partenopeo ha tenuto nella sua città verrà trasmesso su Canale5 presumibilmente a fine settembre, inserito nel solco profondo che Pier Silvio Berlusconi ha scavato per inserirvi una serie di eventi musicali che il pubblico sta dimostrando di amare sempre di più. La tappa del tour di Alessandra Amoroso alle Terme di Caracalla, ad esempio, oppure il concerto di Elisa a San Siro – ancora – solo per citarne alcuni.

Quando vedremo Stefano De Martino su Canale5

La data non è ancora fissata ma già si parla della fine di settembre. “Per la prima volta porto uno show così grande in una piazza importantissima come il Plebiscito, ho impiegato quasi 50 anni per suonare a due passi a piedi da dove abitavo da ragazzo. Un’emozione grandissima”, ha spiegato Sal Da Vinci ad AdnKronos alla vigilia dello show, che ha costruito con grande impegno vista l’occasione speciale. Al suo fianco, alcuni dei più grandi nomi della musica e dello spettacolo: Renato Zero, Gigi D’Alessio, Stefano De Martino, Serena Brancale, Raf, Fausto Leali, Clementino, Francesco Da Vinci, Federica Abbate, Martina Stella, Fabio Esposito e Paolo Bonolis, grazie al quale si è fatto conoscere dal grande pubblico tramite la partecipazione al Festival di Sanremo.

“Ho iniziato nel 1976 con mio padre facendo una commedia in una forma di spettacolo popolare, che era la sceneggiata che all’epoca andava per maggiore, poi un bel giorno ho iniziato a strimpellare: prima a suonare la batteria, poi il pianoforte e man mano che facevo questo scoprii di avere una voce“, ha spiegato l’artista, che per i suoi primi 40 anni di carriera musicale non poteva sperare in un palco migliore: “La mia carriera è già un miracolo per me, è già una cosa per cui ringraziare il Signore ma sicuramente uno dei sogni è ritornare al Festival di Sanremo come concorrente. L’ho fatto l’anno scorso grazie ai The Kolors, ma ritornare dopo un po’ di anni come concorrente in gara sarebbe bello”, ha raccontato ancora. Una serata che ha il sapore del trionfo, per Sal Da Vinci e che conta su una vecchia conoscenza per Canale5: il temibile Stefano De Martino.