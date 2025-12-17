Sal Da Vinci – Stasera… che sera!, ospiti e anticipazioni della serata (senza Stefano De Martino)

Content editor di tv, musica e spettacolo. Appassionata di televisione da sempre, designer di gioielli a tempo perso: ama i particolari, le storie e tutto quello che brilla.

IPA Stefano De Martino e Sal Da Vinci

Mercoledì 17 dicembre, in prima serata su Canale5, va in onda Sal Da Vinci – Stasera… che sera!, un concerto evento presentato come una vera e propria celebrazione: quella di un artista che da oltre quarant’anni si cimenta nel teatro, nella televisione e nella musica con un suo stile personale e che non ha mai tradito davvero. Non una semplice scaletta di canzoni, ma una serata che racconta quattro decadi di questo artista che negli ultimi anni si è fatto amare grazia alla hit Rossetto e caffè.

Sal Da Vinci – Stasera… che sera!, anticipazioni e ospiti

Il centro simbolico dello show è il luogo che lo ospita. Per la prima volta, Sal Da Vinci sale sul palco di Piazza del Plebiscito, spazio storico di Napoli e scenario ideale per rendere omaggio alla città che ha segnato la sua formazione artistica e umana. Napoli non è solo lo sfondo, ma un vero personaggio dello spettacolo: nelle melodie, nelle parole, nei rimandi culturali che attraversano l’intera serata.

Il concerto ripercorre le tappe principali della carriera dell’artista partenopeo, alternando nuove hit e grandi classici della canzone italiana e napoletana, senza indulgere nella nostalgia fine a se stessa. L’idea è quella di celebrare l’evoluzione di un percorso coerente, fatto di contaminazioni e di scelte spesso controcorrente, ma sempre fedeli a una precisa identità artistica.

Gli ospiti

Accanto a Sal Da Vinci, una lunga lista di ospiti d’eccezione arricchisce la serata. Tra i nomi più attesi figurano Renato Zero e Gigi D’Alessio, due presenze che, ciascuna a suo modo, dialogano con l’universo musicale dell’artista. Spazio anche all’intrattenimento con Paolo Bonolis, il primo che lo scelse per il Festival di Sanremo, mentre il versante musicale si amplia grazie a Serena Brancale, Raf, Fausto Leali, Clementino e Federica Abbate. Non mancano incursioni dal mondo del cinema e dello spettacolo con Martina Stella e Fabio Esposito, oltre alla partecipazione di Francesco Da Vinci, in un vero e proprio passaggio di testimone. Le sorprese non finiscono qui.

A sostenere l’impianto musicale, un’orchestra di 45 elementi diretta dal Maestro Adriano Pennino, che sa dare profondità e respiro agli arrangiamenti, mentre il corpo di ballo, con coreografie firmate da Ilir Shaqiri, accompagna i brani con eleganza, senza guastare lo spettacolo costruito sulla musica.

Curiosità inevitabile: non sarà presente Stefano De Martino, che però era presente alla serata celebrativa. Pare infatti che mancasse la liberatoria per una sua apparizione su Mediaset e che non sia stato raggiunto un accordo. Quindi, la sua esibizione rimane un’esclusiva per chi ha partecipato alla serata dal vivo.

La regia di Luigi Antonini, unita a una scrittura firmata da Sal Da Vinci, Sergio Rubino e Ciro Villano, è garanzia di uno spettacolo curato, fluido e mai eccessivo.

Quando e dove vedere Sal Da Vinci – Stasera… Che sera!

La serata celebrativa per la carriera di Sal Da Vinci – Stasera… Che sera! va in onda dopo il consueto appuntamento con La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti. Come di consueto, lo show è trasmesso in contemporanea su Mediaset Infinity dove rimane fruibile anche nei giorni successivi.

